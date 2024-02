¿Ya olvidó a Julián? Imelda Garza Tuñón pregona un amor y Maribel Guardia lo conoce a la perfección

Ya han pasado 10 meses desde que Maribel Guardia perdió su alma cuando se enteró de la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, a los 27 años. Un infarto en el corazón acabó con los sueños que tanto él como su familia tenía. Desde entonces, la actriz se ha refugiado en su nieto y también ha tenido en apoyo de su nuera Imelda Garza-Tuñón, quien estuvo casada con el cantante durante seis años, hasta que la muerte los separó definitivamente.

Desde el 9 de abril del año pasado la vida ha sido muy dura para ellas, quienes buscan refugiarse en la alegría e inocencia de José Julián, de seis años, para seguir adelante. Imelda decidió quedarse al lado de Maribel, quien la quiere como una hija. Este domingo, Garza-Tuñón publicó una imagen con un hombre, que abrió debate en Instagram, porque unos la criticaron y otros apoyaron la posibilidad de que se dé una oportunidad en el amor.

“I love you 💙 @drhollywoodlm”, escribió la también artista de 27 años. En la imagen aparece muy cerca de un hombre, ambos haciendo el símbolo de amor y paz con los dedos. Él también le devolvió el mensaje: “Love u too ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Sin embargo, no hay ningún contacto entre ellos. Por supuesto que los fans drenaron su opinión en la caja de comentarios.

Imeñda Garza Tuñón Imelda Garza-Tuñón le dijo "Te amo" a un hombre y fue criticada en redes sociales. (Instagram @imetunon)

“Tan rápido :0 creo que todavía no tiene ni el año Julián”, “Nada que ver con Julián 😢”, “¿Tan pronto? wow”, “Entienda no era un amor sincero, la chica aplica el dicho ‘el muerto al pozo... y el vivo al gozo”. Pero la mayoría de los comentarios fueron positivos: “Ella no puede quedarse sola toda la vida. Ya no se puede tomar foto con alguien porque va la gente va a pensar cosas que ni al caso”, “Ella es viuda y tiene todo el derecho de rehacer su vida🙌” y “Dios es grande y sabe sanar tu corazón”, le escribieron a Imelda. Ni ella, ni Maribel han respondido a los ataques.

¿Quién es el misterioso hombre?

El hombre de la imagen es Luis Moya, un reconocido médico cirujano dermatólogo, pero además también es psicólogo y actualmente está estudiando Filosofía y Letras. Él es el dermatólogo que ha atendido a la propia Maribel en su consultorio y ella ha quedado encantada, por lo que lo ha recomendado a sus seguidores y amigos. Algunas estrellas que se han atendido con él destacan Alicia Machado, Luz Elena González y Marcos Montero, entre otros.

Y con la misma Maribel ha grabado varios videos para la página de Facebook de la costarricense de 64 años, en octubre del 2020. Fe su invitado en varias ocasiones y a quien calificó como “el dermatólogo de las estrellas”.