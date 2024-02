“Mi hija es una rockstar”: Nodal revela por qué no podría escribirle canciones a su hija

Christian Nodal compartió más de la intimidad que tiene con su hija Inti, la bebé que comparte con Cazzu, y que dio a conocer al público durante el pasado Día de San Valentín, pues juntos han formado una familia feliz.

En esa ocasión, el cantante compartió imágenes en las que reveló por primera vez el rostro de la niña. Tanto él como la cantante argentina habían mantenido la identidad de su hija en privado desde su nacimiento en septiembre pasado.

Las declaraciones de Nodal sobre su hija Inti

En noviembre pasado, el artista del regional mexicano realizó una serie de declaraciones a la cadena de radio Los40, las cuales se han viralizado recientemente en varios medios. En estas declaraciones, habló sobre su hija Inti, ofreciendo detalles poco comunes sobre ella. En ese momento, la niña tenía apenas unos meses de nacida, pero el cantante ya había observado algunos de sus gustos.

Durante la entrevista, Nodal también compartió sinceramente cómo la paternidad y la presencia de su primogénita, Inti, han tenido un impacto significativo en su vida, cambiándola de manera profunda. " Mi hija es una ‘rockstar’. A ella le encanta viajar y se porta super bien”, contó.

“Creo que me he inspirado más, también la madurez, el ser más responsable, y por ahí (detalles) que van como artista”, agregó.

Nodal todavía no quiere escribirle canciones a su hija

El cantante también compartió que tiene la intención de escribir algunas canciones para su hija, Inti. No obstante, reveló la razón por la cual, por el momento, ha decidido no hacerlo.

“Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten”, comentó.