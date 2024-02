Evaluna aparece en ‘Premios lo nuestro’ con su pancita y este detalle en su look fue señalado de ser “de mal gusto”

Evaluna La cantante ha sido muy criticada por el nombre que eligió para su bebé y sus looks de embarazo (Instagram)

Luego de varias semanas de especulaciones, finalmente Camilo y Evaluna confirmaron que están en espera de su segundo bebé. La pareja había estado ocultando el embarazo hasta que finalmente lo anunciaron a través de un comunicado y se dejaron ver en la entrega de los ‘Premios los nuestro’, disfrutando de esta nueva etapa.

“Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO”, se lee.

Camilo y Evaluna se casaron en febrero del 2020 luego de cinco años juntos y se convirtieron en padres en abril de 2022. Ese primer embarazo lo anunciaron a través de la canción ‘Índigo’.

Camilo y Evaluna en los Premios lo nuestro

La gala, que se llevó a cabo en el Kaseya Center de Miami, contó con una lluvia de invitados y por supuesto Camila y Evaluna no pasaron desapercibidos ya que no sólo subirían al escenario para deleitar al público con su más reciente sencillo, Plis, sino que además dieron mucho de qué hablar con sus looks.

Evaluna, siempre partidiaria de su sencillez, optó por usar un hermoso vestido blanco de corte trompeta, con escote recto y tirantes finos. El diseño acentuó a la perfección sus curvas y enmarcaron su pancita, que ya se empieza a notar. Complementó el look con unas sandalias negras de plataforma, las cuales le permitieron moverse cómodamente por la alfombra roja, tanto para tomarse fotos, así como para acercarse a los periodistas.

Look de Evaluna termina siendo el más criticado por este detalle

Aunque algunos siempre han aplaudido la autenticidad con la que siempre aparece, otros sólo se han dedicado a criticarla, señalando que “nunca se arregla”. Esta ocasión no fue la excepción y sin importar que la cantante está buscando sentirse lo más cómoda posible, las redes sociales no perdonan.

Internautas notaron que la cantante no llevaba brassier puesto, expresando en redes sociales que eso es algo “de mal gusto”. “Pero que ella no trae bra ay no da una está muchacha”; “Qué mal gusto andar así sin brassier frente a todos”; “No entiendo sin brassiere con brese vestido tan incómodo”; “Por dios que se ponga sostén se le va a salir una”; “No le alcanza para un bra..par de ...🤡🤡🤡🤡🤡”, expresaron.

Evaluna se encuentra en su mejor momento, disfrutando de la relación con Camilo, el éxito de su música, ser mamá de Índigo y la llegada del nuevo bebé. Su decisión de usar o no un sostén debe basarse en la comodidad y preferencia personal de cada individuo, así que no debería ser motivo de cuestionamientos o críticas.