Angélica Vale: el look al estilo Barbie con el que su hija reapareció a sus 10 y probó que es su copia

Angélica Vale está viviendo su mejor momento en el ámbito profesional y personal y es que se siente en su mejor versión tras bajar de peso y recuperar su seguridad.

Además, vive la maternidad al máximo, y recientemente estuvo conduciendo los Premio Lo Nuestro, donde deslumbró con un hermoso y espectacular vestido largo con capa.

Pero, no fue la única que se robó las miradas, también lo hizo su hija Angélica Masiel de 10 años, y llevó un look muy al estilo Barbie.

El look con el que la hija de Angélica Vale hizo su debut en la alfombra y deslumbró

La hija de Angélica Vale, Angélica Masiel se mostró muy segura y de lo más hermosa y a la moda con un minivestido fucsia que combinó con un blazer en el mismo tono al estilo tweed.

Este look lo complementó con unos tenis fucsia y medias blancas, y su cabello lo llevó suelto y con ondas, luciendo hermosa y con mucha seguridad en la alfombra.

“Hermosa la niña con ese look”, “es una princesa, me encantó su look de Barbie”, “que bella esa niña, aunque muy sifrina”, “es igualita a Angélica, divina con su look”, “es su copia, hermosa”, “wow que actitud y seguridad tiene la nena”, “me encantó su look y su seguridad”, y “es una niña con mucho estilo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Ahora que la pequeña ya tiene 10 años ha dejado claro que tiene un gran estilo y además dicen que es idéntica a la actriz y cantante.

Un detalle que también llamó la atención de la pequeña durante su paso por la alfombra fue que se limpió el cachete de un beso que le dio su padre, asegurando que su actitud no estuvo nada bien.

Sin embargo, otros aseguraron que es solo una niña, y los niños acostumbran a tener esas actitudes con los padres, pero lo cierto fue que brilló y deslumbró como nunca.