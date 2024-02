Amaranto no es el único: otros nombres ‘raros’ que los famosos le pusieron a sus hijos

Las redes sociales están revolucionadas al conocer la llegada del segundo hijo de Camilo y Evaluna, pero no son los únicos famosos en elegir nombres raros para sus pequeños.

Los dos cantantes decidieron llamar a su bebé Amaranto, que significa “flor que no se marchita”, la cual está inspirada en la planta que lleva el mismo nombre. De acuerdo con Clarín, “en Europa creen que el amaranto es símbolo de la inmortalidad, ya que los antiguos magos atribuían grandes propiedades a las coronas confeccionadas con su flor”.

La pareja antes había elegido el nombre sin género Índigo para su primera hija, que al igual que este, generó mucho rechazo entre los internautas.

Los otros nombres ‘raros’ que los famosos eligieron para sus hijos

No obstante, Camilo y Evaluna no se quedan atrás respecto a las excentricidades de otras celebridades. Por ejemplo, Cameron Diaz bautizó a su hija nacida en 2019 como Raddix. Este no tiene significado y que fue algo que inventó al lado de su pareja, Benji Madden, como ella misma declaró.

Kylie Jenner, por otra parte, le puso a su primogénita Stormi, que en inglés es “tormenta”. La misma fórmula lo repitió con su segundo retoño, que primero fue llamado Wolf (lobo) y luego le cambió el nombre para ponerle, Aire. La hija de su hermana Khloé Kardashian también tiene un nombre diferente al resto: True (verdad).

Elon Musk y Grimes llevaron esto al otro nivel pues le colocaron a su hijo XÆA-12. Según Hola, “X” hace referencia a la “variable desconocida”, “Æ” es una variación “élfica” de las iniciales “AI” que significan “amor” y/o “Inteligencia artificial”. “A-12″ es un modelo de avión.

Zoe Saldana, en cambio, le puso Cy Aridio a uno de sus hijos; Alicia Silverstone nombró Bear Blu (Oso azul) al suyo; Nicolas Cage nombró a su pequeño Kal-El, inspirado en el superhéroe Clark Kent o Superman, mientras que Gwyneth Paltrow optó por Apple (manzana) y Nodal por Inti.