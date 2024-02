¿Y la reina Letizia? captan al rey Felipe con otra mujer más joven en sus vacaciones y la foto sorprende

Por mucho tiempo han corrido rumores de separación entre el rey Felipe y la reina Letizia y aunque ellos lo niegan y se muestran juntos, los rumores continúan.

De hecho recientemente el monarca fue captado sin su esposa en unas vacaciones y se veía de lo más feliz, incluso junto a otra mujer, desatando rumores de problemas y separación.

Te recomendamos: Los nuevos mensajes del presunto amante de Letizia con los que la amenaza

El rey Felipe se va de vacaciones sin la reina Letizia y aparece junto a otra mujer más joven

El rey Felipe fue captado este fin de semana de vacaciones, practicando esquí en el Valle de Arán junto a sus amigos.

Medios españoles aseguran que el monarca estuvo esquiando en Baqueira Beret con amigos, uno de sus lugares favoritos, y no había rastro de la reina Letizia.

Grata visita de nuestro rey Felipe al restaurante El Fogòn Del Valle gracias por preferirnos fue un placer atenderles Publicada por El Fogòn Del Valle en Sábado, 17 de febrero de 2024

Y además, en redes circula una foto del rey posando muy sonriente con una misteriosa mujer, más joven que la reina Letizia, que ha desatado sospechas de romance.

Sin embargo, parece que solo se trata de la chica responsable de su reservación en el exclusivo restaurante El Fogón del Valle, donde el rey cenó con sus amigos.

Fue la misma joven la que compartió la foto en sus redes que se ha viralizado y explicó que desconocía que la reserva era para el rey, pero al enterarse le pidió una foto y posaron juntos.

@nuriasecret #greenscreen A ver yo estoy agotada de desmentir rumores de crisis, pero estaría bien que los reyes Felipe y Letizia pusieran algo de su parte. Así no se puede. #RoyalSalseo ♬ Never Surrender - Lux-Inspira

Pero, de igual forma, esta imagen ha dado mucho de qué hablar y aseguran que el rey luce muy feliz, mucho más que cuando posa con la reina.

Te recomendamos: La reina Letizia y el gesto despreciable a una mujer por el que la llaman “envidiosa”

Al parecer, la reina Letizia no acude a estas vacaciones con el rey a esquiar desde el 2017 porque ella no sabe esquiar y no le gusta ser captada por los paparazzis “haciendo el ridículo”.

La Casa Real no ha salido a desmentir o afirmar nada, solo ha dejado ver que la reina sigue cumpliendo con sus deberes y enfocada en su trabajo, ignorando los rumores.