Yeri Mua arremete contra el influencer español Dallas Review: “nadie te tolera”

Yeri Mua sacó todo su enojo en una transmisión en vivo por las recientes declaraciones que emitió Dallas Review, pues se cansó de que el influencer español siga hablando mal de ella.

Dallas le realizó una entrevista a Dani Flow y en un punto llegaron a hablar sobre la cancelación de su colaboración con la Bratz Jarocha, acabando en que el español despotricara contra ella y menospreciara su éxito.

Evidentemente sus declaraciones no pasaron desapercibidas por los seguidores de Yeri Mua, quienes le avisaron a la influencer de lo sucedido y ella no tardó en responderle a Dallas Review.

Yeri Mua a Dallas Review: “Ni los españoles te quieren”

Dallas Review expresó que las canciones de Yeri Mua eran una basura, por lo que no valía la pena que Dani Flow colaborara con ella, quien para sorpresa de muchos, acabó defendiendo a la influencer, asegurando que era una de las más exitosas de México.

Pero Yeri Mua demostró que no hacía falta que la defendiera porque en un en vivo le contestó duramente a Dallas Review.

“Wey, te lo juro, eres la persona más cagante del universo, nadie te tolera. […] Y si hablas de mi es porque te genera, no porque quieras hacer algo al respecto ni porque quieras ayudar a nadie”, replicó la influencer.

Y remató con: “Yo sí cambié y claro que he ido a terapia y claro que he mejorado como persona, pero no significa que me voy a dejar de tus estupideces. Pinche con complejo de superioridad, por eso los españoles ni te quieren, a lo mejor uno que otro idiota; eres la misma mamada que El Temach”.