¿Quién es Emilia? La fan que asegura “haber sobrevivido al botellazo que le tiró Nicki Nicole”

Aunque haya dolor, hay algunos compromisos que no se pueden suspender, y esto lo entendió muy bien la cantante Nicki Nicole, quien en medio de su despecho por la ruptura con su ahora expareja Peso Pluma, debió seguir con sus conciertos. Ella estaba en Bolivia cuando, según ella, se enteró por las redes sociales que su novio, aparentemente, le había sido infiel.

Mientras ella cumplía con sus presentaciones en Santa Cruz, Bolivia, durante los carnavales, su novio se paseó por Nevada con tomado de la mano con otra chica para el partido del Super Bowl, que se desarrolló el pasado 11 de febrero. El video se viralizó rápidamente, pero la rapera argentina estaba enfocada en sus shows.

Y fue precisamente en el altiplano suramericano que la artista, de 23 años, protagonizaría un hecho irresponsable, que dejó un herido. Durante el concierto, Nicki lanzaría una botella de agua hacia el público, que estaba padeciendo de calor y muchos fans se desmayaron, cuando uno de los recipientes impactó en la cara de una seguidora, que compartió cómo fue el suceso, en su cuenta en Tik Tok.

“Hola Soy Emilia y estoy sobreviviendo al botellazo que me tiró Nicki Nicole el segundo día de carnaval”, escribió sobre el video que subió a su cuenta el pasado sábado 17 de febrero, y que ya tiene 10,7 millones de reproducciones.

La joven boliviana de unos 20 años detalló en su cuenta en TikTok: “Entre ella (Nicki) y la producción comenzaron a tirar botellas de agua y me dieron en el ojo. (...) Me metieron una botella en el ojo y tengo cinco puntos. El guardia me saca a la fuerza para llevarme a emergencia. Llegué ahí y solo me limpiaron. (...) El seguro no cubría para un cirujano plástico. O sea, no quiero una lipo, quiero mis puntos”.

De la agraviada se sabe poco, pues solo que le gusta subir contenido de humor a la red social asiática. Ella misma aseveró que tuvo que costear todos los gastos que le ocasionó el botellazo, puesto que nadie le la pagado ni siquiera la receta médica. Cabe destacar que para poder ingresas al concierto, se debía adquirir un seguro médico, que costaba unos 8 dólares estadounidenses, pero que no se cubría este tipo de lesiones.

“Todo estaba fatal. El seguro no quiso cubrir nada, no se hizo responsable de nada. Mi hermano se fue hasta allá y ahí no le dieron nombres de nadie, entonces, todo salió de mi bolsillo y me quedo con una pena y lastima con la organización”, acotó la joven.

En tanto, en la caja de comentarios se abrió un debate, porque mientras unos estaban preocupados por su salud, otros afirmaron que estarían orgullosos de ser golpeados por la artista. También hay quienes la aconsejaron para que busque ayuda jurídica. Lo cierto es que hasta ahora Nicki Nicole no se ha pronunciado sobre este desafortunado momento, que podría terminar en una demanda.