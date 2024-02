De vender chilaquiles a seguir los pasos de su madre: Hijo de Mariana Levy debuta en la industria del entretenimiento

José Emilio Levy, el único hijo varón de la actriz Mariana Levy, tras pasar por una crisis económica severa que lo llevó a ser vendedor ambulante, ahora debuta en la industria del entretenimiento como su madre y su abuela Talina Fernández, ambas fallecidas.

En mayo de 2023, cumplía 18 años, José Emilio reclamaba la herencia que le correspondía por la muerte de su madre y contó en una entrevista a TVNotas que se vio en la necesidad de ponerse a vender tacos y chilaquiles para poder sobrevivir luego de irse a vivir solo en una casa que le dejó su madre a él y sus hermanas en el estado de Morelos.

Han pasado 7 meses de esa entrevista que generó controversia y dejó a todos los seguidores de su madre y su abuela sorprendidos por las condiciones en las que se encontraba el joven y actualmente José Emilio salió adelante.

De vendedor a presentador

Resulta que Emilio Levy, como ha pedido que lo llamen artísticamente, debutó como presentador de un evento en la Ciudad de México el pasado viernes 16 de febrero.

Según el portal Univisión, fue el encargado de conducir la alfombra roja de ‘The One 100 México’ en donde demostró que heredó el gusto por la conducción, tal como lo hizo por años su abuela Talina Fernández, quien murió el 28 de junio de 2023.

“Muy feliz y orgulloso por tener mi primer trabajo de conducción. Estoy seguro que no será el único”, escribió el chico en su cuenta de Instagram.}

En el programa ¡Siéntese Quien Pueda! Y minutos antes de su debut, declaró que se sentía nervioso, pero dispuesto a darlo todo. “(Es) mi primera chamba, un poco nervioso, normal, los nervios siempre nos acompañan, pero lo voy tratar de canalizar de la mejor forma para que en vez de que me perjudiquen me ayuden”.

Cuando se le preguntó si se inclinaba más por la conducción o la actuación, fue claro: “Voy a tratar de ser todo, lo que me den, el trabajo que me ofrezcan yo encantado, hay que pagar la renta”.

“La conducción a mí me encantaría, el platicar con la gente, el platicar con todos es algo que a mí me llena (…) también la actuación no me niego, sería muy buen villano o un comediante”, destacó.

Heredero del legado de su abuela y madre

Aseguró ser heredero del legado de su madre y su abuela. “Lo tengo en la sangre, yo creo que sí (tengo madera), teniendo los ejemplos que tuve en mi vida les aprendí bastante, la madera la tengo y el talento está por verse”, reconoció.

En enero, José Emilio inició sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde se han preparado los más grandes actores y actrices del mundo de la televisión de habla hispana.