¿Escándalo? Vicente Fernández Jr. explicó en qué consiste la ‘relación abierta’ que tiene con su esposa

Mariana González, mejor conocida como la ‘Kim Kardashian de Tepatitlán’ hizo una polémica revelación cuando, durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’ reveló que tenía una relación abierta con su actual esposo, Vicente Fernández Jr.

En noviembre pasado, ambos llegaron al altar en una lujosa boda que tuvo lugar en la Hacienda Benazuza, ubicada en Zapopan, Jalisco, a la que acudieron los familiares de Vicente Fernández Jr., entre ellos, ‘El Potrillo’ junto a su novia Karla Laveaga, Doña Cuquita Abarca, Camila Fernández, Edwin Luna, Gohn y las influencers Marifer González Padilla y Angye Dashan’s.

Vicente Fernández Jr. junto a su esposa Mariana González

Desde ese momento, la pareja se colocó en el ojo del huracán por la diferencia de edad que hay entre ambos y por el look nupcial que había elegido Mariana González, valiéndose del apodo “Romeo y su nieta”, pero contra todo pronóstico los recién casados habían salido airosos de la polémica hasta la reciente declaración que la ‘Kim Kardashian de Tepatitlán’ hizo durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos’.

Mariana González revela que tiene una relación abierta con Vicente Fernández Jr.

Mariana González, actual esposa de Vicente Fernández Jr. se ha sincerado en ‘La Casa de los Famosos’ en la que ha revelado más detalles sobre su relación con el cantante y cómo fue el secuestro que vivió.

Lo que terminó por escandalizar fue que la influencer habría asegurado que tiene una relación con abierta con su esposo:

“Confió en él (Vicente Fernández Jr.), porque él y yo tenemos… si tú quieres hagámoslo con otras personas, cualquier cosa prefiero decírselo. Sí (estamos en una relación abierta)”, y ante la sorpresa de sus compañeras en el reality, quienes comentaron que para eso necesitarían mucha paciencia, González zanjó: “No estamos cerrados a nada. Sí lo hablamos”.

Vicente Fernández Jr. aclaró si tiene una relación abierta con su esposa

Tras una serie de aclaraciones que el artista ya había hecho anteriormente, Vicente Fernández Jr. finalmente confesó en qué consiste la relación abierta de la que habló su esposa Mariana González.

“Tenemos una comunicación abierta, en extrema comunicación en que me ha dicho toda la totalidad de su vida, como yo le he dicho la mía… Tenemos esa apertura de poderlo platicar... no es para espantarte porque estamos en el siglo XXI, mucha gente así lo puede hacer... son respetables... pero en lo personal lo que tenemos abierto es la comunicación”.

Por lo que el hijo del ‘Charro de Huentitán’ aclaró que no se trata de una relación poliamorosa sino de una gran comunicación entre ambos y que no han llevado a cabo acciones en las que se incluya a terceros.