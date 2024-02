Wendy Guevara confiesa la cifra que ganó por semana dentro de ‘LCDLFM’

La nueva edición de Telemundo del programa ‘La Casa de los Famosos’ ha generado diversos comentarios de parte de algunos usuarios y celebridades, especialmente tras la salida de Thalí García, misma por la que reaccionó Wendy Guevara, revelando ciertos aspectos de su participación en el reality show de Televisa.

La famosa influencer habló sobre las repercusiones que tendrá que enfrentar Thalí García por abandonar la competencia del famoso programa, además de comentar su experiencia dentro de la primer temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, en donde resultó ganadora.

Wendy Guevara confiesa la cifra que ganó por semana en La Casa de los Famosos México

Como parte de la polémica que se desató, la integrante de Las Perdidas realizó una transmisión en vivo para hablar de las sanciones que tenía ella y sus compañeros por abandonar el reality show de Televisa, revelando que debían regresar el dinero que les pagaron por las semanas que permanecieron dentro de la competencia.

Asimismo, ante las preguntas que surgieron por el sueldo que ganó a lo largo del programa, Wendy confesó que semanalmente percibió entre 75 mil y 90 mil pesos, no obstante, aclaró que no podía dar una cifra exacta, puesto que no lo recuerda con precisión.

Cabe destacar que la famosa creadora de contenido logró llegar a la final de ‘La Casa de los Famosos México’ y ganar el maletín que contenía 4 millones de pesos, con los cuales habría apoyado a su familia y pagar la casa que compró en León.