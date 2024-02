Series en Netflix, Max y Amazon que te darán un respiro esta semana si te has sentido mal por tu soltería

The Mindy Project Series para ver si estás odiando tu soltería (Netflix)

A veces, estar soltera puede resultar liberador o incluso empoderador después de todo, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras sin tener que preocuparte por lo que esté haciendo tu pareja. Pero también hay momentos en los que no tener una conexión con alguien puede resultar solitario y frustrante.

Incluso si estás luchando contra esa pesadez y añorando una pareja, o al menos algunos prospectos románticos, hay cosas que puedes hacer para sentirte mejor por estar soltera como ver un maratón de series que te recordarán que no debes preocuparte por seguir expectativas ajenas, que está bien enfocarte en tus metas no románticas y que puede ser un buen momento para conocer a otras personas y hacer nuevas cosas.

Sex and the City (MAX)

Este es sin duda una de las mejores series sobre la soltería. Carrie Bradshaw es una columnista especializada en relaciones y sexo, aún cuando sus relaciones son un desastre. Ella es amante de la moda, vive en la ciudad de Nueva York y es muy unida a sus amigas con las que navega por la vida, el amor y el sexo en los treintas.

Si bien el personaje principal parece estar en una búsqueda interminable del amor y una relación, la verdadera clave está en Samantha Jones, quien es la más libre, soltera y sin escrúpulos de todas. Sigue su actitud despreocupada explorando toda la explotación sexual tabú de la década y enamórate de estar soltera. Además, en cada episodio las cuatro mujeres experimentan diferentes momentos de altibajos en el mundo de las citas a medida que conocen nuevos hombres, avanzan hacia el matrimonio, lidian con divorcios y más.

The Mindy Project (Netflix)

The Mindy Project está protagonizada por Mindy Kaling en el papel principal. El mundo llegó a conocerla y amarla desde su época en The Office como la chismosa, habladora y adorable Kelly Kapoor. En The Mindy Project, interpreta el personaje de una mujer que trabaja como doctora de éxito. ¡En el trabajo, ella está prosperando!

Fuera del trabajo, por otro lado, hay bastantes cosas que le gustaría que fueran un poco diferentes. Una de las cosas con las que quiere que sea diferente es su vida amorosa... Algo con lo que muchas mujeres pueden identificarse.

Marvelous Ms. Maisel (Amazon)

La protagonista de esta serie es simplemente maravillosa ya que nos recuerda que la vida no termina cuando una relación se acaba. La serie sigue a la Sra. Maizel mientras se redescubre a sí misma mientras atraviesa un divorcio. Esta ama de casa que alguna vez fue perfecta encuentra su voz y su libertad y aprende a soltarse. Es la serie perfecta para ver cuando te estás sintiendo un poco mal por tu eterna soltería o si acabas de adentrarte en ella.

Mrs. Fletcher (MAX)

Mrs. Fletcher es la serie perfecta para cualquier mujer que esté pasando por un divorcio reciente y pensando: “¿Qué sigue para mí?”. La historia gira en torno a Eve Fletcher mientras navega por su nueva libertad y desarrolla una personalidad sexy completamente nueva a través de la escritura, la masturbación y la pornografía.

Es la manera perfecta de inspirarse después del matrimonio sobre cómo impulsar su vida sexual y su vida personal en una dirección completamente nueva.