El pasado martes 13 de febrero, un día antes de ‘San Valentín’, la rapera, cantante y compositora argentina de 23 años de edad, Nicki Nicole, por medio de redes sociales, dio a conocer que su ahora expareja, el cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, le había sido infiel.

Nicki Nicole confirma infidelidad de Peso Pluma. / Foto: Instagram

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, compartió en sus historias o stories de Instagram. Acto seguido, Nicki Nicole borró todas sus publicaciones con Peso Pluma y por si fuera poco, lo dejó de seguir en la red social antes mencionada.

Tras el comunicado de Nicki Nicole, miles de internautas invadieron las redes sociales de Peso Pluma para exigirle que diera su versión de los hechos, sin embargo, hasta este momento el mexicano no ha emitido una declaración al respecto.

Peso Pluma y Nicki Nicole. / Foto: Instagram

Nicki Nicole lanzaría nueva sesión con Bizarrap para tirarle a Peso Pluma

Tras esto, se comenzó a especular que Nicki Nicole lanzaría una nueva sesión con Bizarrap para tirarle a Peso Pluma tal y como lo hizo Shakira. Cabe mencionar que fue en 2019 cuando estrenó la ‘BZRP Music Sessions #13′ con el productor argentino.

En dicha sesión o session, se espera que Nicki Nicole revele todo lo que sucedió durante su relación con Peso Pluma, al igual que cómo fue que se enteró de la infidelidad y si es que el intérprete de ‘LADY GAGA’ le pidió perdón o la intentó contactar. Asimismo, el mexicano aún tiene las fotos de su ahora exnovia, en sus redes sociales.