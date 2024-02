5 series en Netflix cortas y adictivas que puedes ver en un fin de semana

Luego de días de trabajo, no hay nada más gratificante que escapar de la realidad mirando una serie en Netflix, pero usualmente no tenemos energía para ver un programa con más de una temporada.

Por fortuna, hay un amplio abanico de opciones de seriados breves, pero muy interesantes en la plataforma que se ven en un fin de semana debido a lo cautivadoras y concisas que son sus tramas.

Desde dramas legales e historias de conspiraciones hasta romances lacrimógenos, el servicio digital cuenta con una amplia variedad de series limitadas que entretienen mucho y terminas muy rápido.

5 series breves, pero adictivas en Netflix para ver en fin de semana

Si quieres recomendaciones de series cortas que narren historias completas en pocos episodios para acompañarte el sábado y el domingo, a continuación, te presentamos 5 de las mejores en Netflix.

La caída de la casa Usher (2023)

Mike Flanagan hizo un homenaje a Edgar Allan Poe adaptando su cuento homónimo en esta adictiva miniserie de terror salpicada de humor negro sobre una codiciosa familia disfuncional.

Sinopsis: Dos ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna erigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa.

Anatomía de un escándalo (2022)

Si te gustan los thrillers judiciales, devorarás este drama de David E. Kelley sobre el empalme entre el poder y consentimiento que te dejará pensando mucho después de ver su último episodio.

Sinopsis: La vida privilegiada de Sophie como esposa del poderoso político James se desmorona cuando estalla el escándalo y él es acusado de un delito estremecedor.

Desde cero (2022)

Ahora, si lo que quieres es ver algo que te haga llorar a mares, tienes que mirar esta adaptación de las memorias de Tembi Locke que te conmoverá desde el inicio hasta su desgarrador final.

Sinopsis: Una artista se enamora de un chef en Italia y emprende un viaje de amor, pérdida, superación y esperanza trascendental entre culturas y continentes distintos.

Guardaespaldas (2018)

Si hay una serie adictiva desde el primer minuto hasta el último es esta producción británica llena de acción que Richard Madden, Keeley Hawes y Gina McKee protagonizaron con absoluta maestría.

Sinopsis: Tras ayudar a impedir un atentado terrorista, un veterano de guerra debe proteger a uno de los políticos que impulsó el conflicto en el que combatió.

Las cosas por limpiar (2021)

Los amantes de los dramas quedarán tan conmovidos como inspirados por esta historia basada en las memorias de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive.

Sinopsis: Tras escapar de una relación de maltrato, una joven madre encuentra trabajo como asistenta mientras lucha por cuidar de su hija y crear un futuro mejor para las dos.