La Casa de los Famosos: Así fue como Leslie Gallardo enfrentó a Manelyk González

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, y ahora que Leslie Gallardo fue eliminada del reality show, por fin, pudo reencontrarse con Manelyk González, quien había lanzado diversas críticas sobre su desempeño en estos días.

Recordemos que ambas influencers se conocieron cuando formaron parte de Acapulco Shore, donde nació una rivalidad.

Así fue el enfrentamiento de Manelyk González y Leslie Gallardo

Desde que Leslie estaba dentro de la contienda, Mane se caracterizó porque lanzar algunas críticas en su contra, pues no le parecía bueno que Gallardo se la pasara llorando porque extrañaba a su novio Emilio Osorio.

El primer encuentro de las famosas fue durante un panel, en el que González le manifestó su desagrado a Leslie, y ella no dudó en defenderse.

En un inicio, Gallardo se dirigió a Mane, para pedirle que fuera respetuoso, pues tenía el antecedente de todo lo que ocurrió antes de que fuera eliminada.

“Yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas. Según yo, empezamos en el mismo lugar… Venimos del mismo sitio, evidentemente no somos iguales… Mamita, yo soy muy orgullosa de venir de donde vengo y estar en el mismo lugar en donde estás tú”, dijo Leslie.

“Por algo la televisora quedó como quedó contigo. Segundo tema, ¿quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia, que es mi suegra, que es mi novio y que soy yo?”, agregó.

La respuesta de Mane

A lo que Mane no se pudo quedar callada y decidió responder con el estilo que la caracteriza.

“Te voy a decir la diferencia entre tú y yo. Por más que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre voy a ser amada por todo mundo. A comparación de ti que, hagas lo que hagas y digas lo que digas, siempre vas a ser la más odiada de todo el mundo”, dijo la modelo.