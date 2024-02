Fernando Solar no murió de cáncer, su esposa Anna Ferro revela la verdadera causa de su deceso

El 30 de junio se cumplen dos años de la muerte del por siempre querido y recordado Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro, quien se mantiene en disputa con Ingrid Coronado, ex esposa del presentador, confesó que no fue el cáncer linfático con el que luchó desde 2012 lo que le arrebató la vida, sino la tristeza por la muerte de su padre, al parecer se encontraba muy deprimido por su partida, razón suficiente para que su sistema inmune estuviera debilitado.

“Por si no lo saben, enfermarse muy seguido de los pulmones es tristeza”, comentó Anna Ferro a Anette Cuburu, para su canal de YouTube.

Todo parece indicar que, para el momento de su deceso, Fernando había presentado una gripe mal curada generándole fibrosis pulmonar, si bien las indicaciones médicas apuntaban a que debía ser entubado él mismo pidió que no lo hicieran, estaba seguro que superaría la crisis, según su esposa, el conductor de televisión estaba aferrado a la vida.

“Me agarró la mano y me dijo: ‘no te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir’, salimos de ahí y los doctores me dijeron: ‘Anna, no (hay nada que hacer), necesitan respetar su voluntad’. Yo tenía mucha confianza y mucha fe de que él saliera, pero no fue así, estaba Romie, estaba yo cuando Fer se fue, llegó después su mamá, me acuerdo que volteó su cabeza y lagrimeó, volteó a verme y sacó esa lágrima y se fue, un gran hombre”, confesó.

Según comentó la viuda del ex presentador de programas como Venga La alegría y Hoy, le había propuesto mudarse a Cancún, confiaban que vivir ahí sería beneficioso para su recuperación, la decisión de este cambio se retrasó porque Fernando de Solar siempre estuvo preocupado por sus hijos a quienes quería tener cerca.