Andrea Legarreta reacciona a supuesto romance de Erik Rubín y le recuerdan que ella “lo engañó”

Andrea Legarreta / Erik Rubín La ex pareja ha mantenido una relación cordial. (Instagram (@andrealegarreta) / (@erikrubinoficial))

La relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue dando de qué hablar pues aunque ya hace un año que anunciaron su separación, ellos siguen posando juntos y lanzándose muestras de amor por el respeto al romance que tuvieron por más de 10 años y las hijas que tienen juntos.

Sin embargo, en los últimos días se filtró una imagen del cantante con una mujer con la que lucía muy cercano y enamorado, durante una cita, por lo que internautas aseguran que es su nueva pareja.

Es por ello que las miradas se han posado sobre Andrea y la prensa no tardó en buscar las declaraciones de la presentadora para conocer su opinión, sobre una posible relación de su ex pareja.

Andrea Legarreta opinó sobre “romance” de su ex y la atacaron

Andrea Legarreta tiene muy claro que tarde o temprano ambos van a encontrar un nuevo amor y aunque no confirmó que Erik este verdaderamente de novio con una mujer, lo cierto es que le desea todo lo mejor en su nueva etapa.

“Yo a Erik siempre le voy a desear lo mejor, si él está bien, mis hijas van a estar bien también de verlo bien”, dijo.

De igual manera, recalcó que ambos llegaron a un acuerdo de ponerse al tanto cuando cada uno encontrara un nuevo amor, situación que al parecer no ha sucedido.

“Quedamos que si en algún momento uno tenía una historia seria, importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque aparte de todo, somos amigos”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si ella está lista para también tener una nueva relación aseguró que no, pues está enfocada en dedicarle tiempo a su padre, quien sufrió fuertes pérdidas tras el huracán de Acapulco y en sus hijas.

Pese a la gran madurez con la que enfrentó la situación de su ex pareja, internautas no dudaron en atacarla al asegurar que su opinión no cuenta por haberle sido “infiel”. Esto luego de las declaraciones de Anette Cuburu donde expuso su presunto romance con un alto ejecutivo de Televisa.

“Ella tiene su movida ahí en el programa desde que estaba con Erik el unicornio, eso lo dice Anette cuburu , Alfredo adame , entonces por eso no busca pues ella ya tiene”, “Ajá si como no por eso ella tenía su otra pareja mucho tiempo ya que le que da decir de pena ajena”, “Sería bueno que sea feliz ella. Y si anda con el ejecutivo ahora q tiene de malo!”, han comentado.