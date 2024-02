Imprudencia de Christian Nodal lo estaría dejando “ciego” y hace reflexionar a todos

Desde que el cantante mexicano Christian Nodal supo que sería papá el año pasado empezó a ser más conscientes de sus actos, a cuidarse, al punto de cambiar su rostro para que cuando llegara su niña viera realmente su cara, así fue como le dijo adiós a sus varios de los tatuajes que tenía en la la frente y mejillas.

Esta semana, Nodal compartió su faceta de padre con los seguidores a través del canal de difusión de Instagram, donde afirmó que disfruta mucho de la familia que ha formado: “Me cayeron muy bien las vacaciones para ver crecer a la Inti que cada día está más preciosa, para estar con JuJu y disfrutar la casita”, dijo refiriéndose a Cazzu, su pareja.

Además, detalló que la pequeña Inti, de casi cinco meses, “muere por hablar, se muere por cantar, se muere por probar la comida de nosotros, la gordita”. Pero compartiendo con su hija, al parecer, él notó que su visión se ha deteriorado.

A través de un audio que filtró el podcast “Chisme No Like”, el artista de 25 años estaría usando lentes para contrarrestar sus problemas visuales y se están “quedando ciego”, algo que preocupó mucho a sus fanáticos.

“Les puedo contar que me estoy quedando ciego, a la chingada. Me puse unos lentes. Yo siempre he necesitado lentes y, por bruto, nunca los usé y hace como un mes, por ahí, dije: ‘Ah, ok, me los voy a poner porque en verdad ya estoy batallando para ver’”, se escucha a la presunta voz de Christian en el audio.

En este también acota: “Y todo bien, me acostumbré a usarlos, después me los quito y de volada se me ponen feos los ojos, me salen como venitas rojas, como si tuviera alergia y, pues, tengo que andar pegado a los pinches lentes”.

Se desconoce qué afección ocular tiene, si se trata de miopía, hipermetropía o astigmatismo, y que si su frase “Estoy quedando ciego” es una mera exageración. De acuerdo con Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay dos millones 691 mil personas con una deficiencia visual debido a problemas oculares como: errores de refracción.

Lo cierto es que Nodal claramente fue imprudente con su salud visual, pues sabiendo que necesitaba usar gafas para desacelerar el proceso degenerativo, pues siguió adelante sin ellas y ahora al parecer está sufriendo, dejando claro la importancia de tratar los problemas de visión.

No usar lentes correctivos puede desencadenar degradación de la visión, lo que afecta la calidad de vida e, inclusive, puede tener un impacto negativo en el desempeño laboral, así como ocasionar accidentes que pudieran poner en peligro a otras personas.