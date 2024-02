Dayanara Torres le da un invaluable regalo a su hijo en su cumpleaños que muchos deben obsequiar

El reglo más inolvidable de su vida le dio la presentadora de televisión, Dayanara Torres, a su hijo mayor, Cristian Muñiz, a quien tuvo durante su matrimonio con el cantante Marc Anthony. El chico celebró un año más de vida este martes 6 de febrero y ella se aseguró de que quedara para la historia, pues le dio un regalo invaluable.

Cris cumplió 23 años y, por supuesto, su novia Kylie Jane Marco le hizo una pequeña reunión en su casa en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, el gran regalo lo guardó para el final. Dayanara en complicidad con su nuera le dio una grata sorpresa: estar presente para festejar un año más. Él no se esperaba que su madre, quien ha sido la única que lo ha criado, estuviera allí para compartir con él.

Torres mostró en su cuenta en Instagram el emotivo momento que le valió unas lágrimas de felicidad. La también modelo de 49 años estaba en Madrid, España, por compromisos de trabajo, razón por la que Cris descartó que la pasara a su lado.

Sin embargo, ella hizo todo lo imposible para darle calidad de tiempo a su primogénito y voló 19 horas para tocarle el timbre de la casa de su hijo mientras grababa el momento. Del otro lado, Kylie se encargó de inmortalizar el reencuentro. Él abrió la puerta y su reacción removió todos los sentimientos de la exreina de belleza.

En su cuenta en Instagram publicó el video del momento junto a una hermosa dedicatoria: “¡Te Amo mi Cristian de mi Vida! Qué rico poderte abrazar en tu cumpleaños 🎂! You do give the best hugs EVER! (¡Das los mejores abrazos!) Feliz de ver tu nueva vida y pasar tiempo juntos. You fill me with so much Happiness, I’m so proud of YOU and the brilliant young man you have become. (Me llenas de tanta Felicidad, estoy tan orgullosa de TI y del joven brillante en el que te has convertido) Eres puro corazón, mi cantito de pan... My favorite older son! (¡Mi hijo mayor favorito!) @cris_muniz_torres”.

Ellos se unieron en un profundo abrazo, que impactó a los internautas y así lo manifestaron en al caja de comentarios: “Una madre llegaría hasta la Luna”, “Dayanara te admiro y eres tan mamá real k me quedo fría.....Dios te cuide para y por ellos”, “El amor por tus hijos es algo que hace que tus ojos brillen con una pureza única” y “A puesto a que ese fue el mejor regalo 🎁 que recibió, no es nada más que puede reemplazar a las madres amadas”.

Mientras Dayanara buscaba la forma de sorprender a su hijo, Marc Anthony no dedicó ni una historia en sus redes sociales para él, en las mismas donde solo su actual esposa sí tiene cabida.