Sofía Vergara reveló lo que le quita el sueño y dejó a más de uno con la boca abierta

Sofía Vergara luego de su exitoso debut con el estreno de la serie ‘Griselda’ el pasado 25 de enero, ha conseguido estar en el foco de los reflectores, en parte por las buenas críticas que ha recibido por su interpretación de ‘La Madrina’ o por lo que ha representado el revivir para los colombianos que viven en el exterior el estigma de la cocaína, tal y como se vio con la publicidad de su serie en Francia. Ahora, la actriz colombiana ha revelado lo que le quita el sueño a sus 51 años de edad.

En una entrevista con la diseñadora española Vicky Martín Berrocal, para su podcast, Sofía Vergara contó cuál es la razón por la que no puede dormir tranquila.

Sofía Vergara confesó la razón por la que no puede dormir como antes

Ante la pregunta: ¿qué le quita el sueño a Sofía Vergara?, la actriz y modelo respondió sin titubear que: “La menopausia. Creo que ya me está viniendo la menopausia o algo, porque ya no duermo con antes”.

La respuesta tomó por sorpresa a la entrevistadora que de inmediato soltó la carcajada y le dijo: “Eres muy grande, te lo digo por mi vida. No se te puede soportar. ¿Cómo que la menopausia? Te voy a decir una cosa, a mí no es que me quite el sueño porque ya convive un poco conmigo, porque es verdad que empiezas a dormir peor”.

A lo que Sofía agregó: “Tengo que decirte, todavía no la tengo, por eso es que digo, que como que estoy entrando en esa etapa, son 51 y entonces duermo menos, entonces se desgasta muchísimo más, la piel, el aguante, la energía, el genio, no es lo mismo”.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar la respuesta de la actriz colombiana diciendo que: “La mujer más auténtica del mundo, Sofía Vergara”, “la entrevistadora pensaba que ella le iba a dar una respuesta de filosofía. Bravo Sofía. Más Real Imposible” y “Está mujer es increíble, es tan auténtica habla de su edad sin miedo”.