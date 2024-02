Alfredo Adame y Magaly Chávez La conductora no se quedó callada tras acusaciones. (Instagram (@magaly_chavezoficial) / (@adame.goldenboy))

Alfredo Adame y Magaly Chávez protagonizaron un fugaz romance tras su participación en un reality show, no obstante, en las últimas semanas demostraron sus diferencias, especialmente por las declaraciones del conductor, mismas por las que la influencer habría tomado la de decisión de interponer una denuncia penal por daño moral.

Pese a que Alfredo Adame se encuentra dentro del programa ‘La Casa de los Famosos’, la exparticipante de Enamorándonos comenzó el proceso legal contra su expareja, por lo cual dio sus primeras declaraciones afuera de uno de los juzgados del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Alfredo Adame y Magaly Chávez La pareja quiere demostrar que son los contendientes a vencer en el reality show. (Especial)

¿Qué pasará con Alfredo Adame tras la denuncia de Magaly Chávez?

En medio de las declaraciones que han afectado su imagen pública, la influencer explicó que no planea obtener una reparación económica, pero que espera que su denuncia llegue hasta las últimas consecuencias.

“Yo no quiero ninguna reparación económica. Lo que sí es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La juez yo creo que próximamente nos estará dando buenas noticias”, dijo.

Asimismo, señaló que Alfredo Adame tendría que pisar la cárcel para poder evitar comentarios que invalidan a ciertas mujeres, considerando que podría tratarse de un tipo de violencia.

“Yo voy a hacer lo necesario para que el señor pague. Y no es que me guste verlo en la cárcel, es que es lo que necesita. Porque no puedes pasar cosas que son ya muy fuertes”, comentó.

Alfredo Adame y Magaly Chávez.

Hasta el momento, el equipo de Alfredo Adame no ha emitido un comunicado o declaración para reaccionar a la demanda que enfrenta el conductor, por lo cual se desconoce las repercusiones que podría enfrentar en medio de su participación en el reality show de Telemundo.