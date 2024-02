De Barbie sirena a “La peor vestida”, Dua Lipa usa los zapatos de los 2000 que causan pesadillas

Dua Lipa está en todas partes y no es para menos si se ha convertido en una de las artistas más importantes del momento con el éxito Dance the Night Away, el cual ha estado nominado a Mejor canción original en los Globos de Oro y los Premios Oscar y ahora a ‘Canción del Año’ en los Grammy Awards. Por si fuera poco, también tiene una participación especial en la nueva cinta Argylle, al lado de Henry Cavill.

Si bien todos están a la expectativa de lo que podría pasar, antes de la gran noche de los Grammys este domingo 4 de febrero, la cantante sorprendió al aparecer en público con su nuevo novio, Callum Turner.

Dua Lipa y Turner fueron vistos tomando café en Beverly Hills, California y si bien no ha habido declaraciones respecto al romance, las imágenes dicen más que mil palabras de lo enamorados que están.

Eso sí, algo que no pasó desapercibido fue el look de la cantante, quien según los internautas, ha causado pesadillas por la elección de sus zapatos.

La intérprete de Levitating optó por un par de jeans cortos deslavados claros y una camiseta sin mangas de punto en contraste en blanco y negro. Tenía un estilo con cuello en V y ribete negro que combinaba tanto con sus zapatos planos de malla Alaïa. Dua complementó con su bolso al hombro negro Bottega Veneta Gemelli, un nuevo estilo de la marca que presume su técnica de trenzado Intrecciato en una silueta de media luna.

Los zapatos planos de malla parecen estar en todas partes en este momento. Jennifer Lawrence y Hailey Bieber ha sido dos e las celebridades que han sido vistas usándolos. Eso sí, no hay que olvidar que fueron parte de la moda de los 2000s y que hasta hace poco estaban siendo muy criticados.

Tanto las celebridades como los influencers han estado probando la nueva tendencia de los zapatos de malla planos. La nueva tendencia viene de que las bailarinas han vuelto a ser un zapato clave en las últimas temporadas y el estilo de malla ofrece una actualización única y sofisticada.

Los zapatos de malla planos ofrecen un punto de diferencia y una actualización moderna de un estilo tan clásico. Son perfectos para abrir paso a la temporada primavera-verano y se pueden combinar con todo, desde vestidos hasta jeans, desgastados para una cena o a la oficina.

Cuando combinas una tela inesperada con una silueta atemporal, tus opciones de estilo son prácticamente infinitas. Si buscas un atuendo más informal, los zapatos planos de malla combinan perfectamente con unos pantalones denim holgados y una camiseta sin mangas. Si buscas algo un poco más glamuroso, puedes combinaro tacones de malla con un traje sastre ceñido.