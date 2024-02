“Y eso que no ha temblado”: Juan Pablo Zurita no logra alejarse del bullying en las redes tras comprar su primera casa

Con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, Juanpa Zurita logró comprar su primera casa. El youtuber y actor mexicano postea en sus redes sociales fotos de la vivienda y de él disfrutando de la firma, junto a su novia, Macarena Achaga.

“Tiendo a correr por la vida persiguiendo un objetivo tras otro, a veces lográndolos, a veces no. Y sin importar el resultado, siempre estoy enfocado en el ‘que sigue?’. Suelo cometer el error de no disfrutar de cuando SI se logran. Casi como si solo fueran ‘pasos’ hacia una cumbre que en realidad nunca deja de crecer porque cuando estás por llegar, te das cuenta que siempre habrá un punto más alto” escribió Juanpa en su emotiva publicación de Instagram.

“Eso tiene su parte sana y buena: las ganas de crecer, mejorar y aprender para llegar más arriba. Pero hay una parte - no tan sana y no tan buena - y es el no frenar a asimilar lo que que acabas de hacer. Y te vas dando cuenta que la frase “hay que disfrutar el camino, no el destino” a pesar de ser cliché, es verdad. Así que hoy quiero frenar, escribir esta reflexión y asimilar que estoy comprando mi primer casa… mi primer CASA! No me lo pinches creo”, destacó el actor de 27 años.

Sin embargo, las redes sociales no son capaces de olvidar el episodio del sismo del 19 de septiembre del 2017, en el que Juanpa Zurita realizó una colecta y lo señalaron de financiarse con ese dinero.

En los comentarios, Juanpa Zurita fue el blanco de comentarios al estilo: “Y eso que no ha temblado”, “¿Tembló de nuevo?”.