¿Qué viene después de 'Griselda'? El nuevo trabajo de Sofía Vergara la llevará a una de las franquicias más grandes de Hollywood

Luego del éxito de ‘Griselda’ desde su primer día en Netflix, Sofía Vergara está lista para el renacimiento de su carrera y ahora sorprendió a propio y extraños con su participación en una de las secuelas más esperadas del año: “Mi Villano Favorito 4″.

La película, que llegará a los cines el 3 de julio de 2024, continúa la popular franquicia animada, que sigue al supervillano reformado Gru (Steve Carrell) que intenta hacer el bien y encontrar una familia mientras lo hace. Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Chris Renaud, Dana Gaier y Pierre Coffin también regresan para la cuarta entrega.

“Despicable Me 4″ presenta nuevos personajes con las voces de Will Ferrell, Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Chloe Fineman y Madison Polan. Ferrell da voz a la nueva némesis de Gru, Maxime Le Mal, mientras que Vergara interpreta a Valentina, la novia femme fatale de Maxime.

‘Mi Villano Favorito 4′ va a ser una de las películas del año y Sofía Vergara es parte de su elenco

La primera película presentó a Gru adoptando a tres hijas, mientras que en la segunda entrega, Gru encontró el amor con Lucy Wilde (con la voz de Wiig). “Despicable Me 3″ tuvo una revelación impactante con la aparición del hermano gemelo perdido de Gru, Dru (también con la voz de Steve Carrell). En la cuarta película, Gru y Lucy dan la bienvenida a una nueva incorporación a la familia: su hijo, Gru Jr.

En 2017, “Despicable Me 3″ fue un gran éxito de taquilla, superando la marca de los mil millones de dólares en todo el mundo y superando a la serie “Shrek” como franquicia de películas animadas con mayor recaudación. Parte del éxito de la franquicia probablemente pueda atribuirse a sus personajes más icónicos y memorables, los Minions amarillos que hablan minionés. Estos adorables Minions sirven como “compañeros” de Gru pero, de acuerdo con la demanda, desde entonces han protagonizado sus propias películas derivadas, “Minions” y “Minions: The Rise of Gru”.

“En la superficie, las caricaturas de ‘Despicable Me’ parecen ser parodias de la franquicia de James Bond, pero debajo de ese exterior elegante y parodia, en realidad son afirmaciones centradas en malvaviscos de buenos valores familiares a la antigua usanza”, escribió Peter Debruge en su reseña de “Despicable Me 3″ para Variety.