“No soy una momia ni estoy en silla de ruedas”: Cristina Saralegui a su 76 años asegura que está mejor que nunca

Han pasado 14 años desde que Cristina Saralegui decidió retirarse de las pantallas de televisión para dedicarse a ella y a su familia. Desde entonces, asegura la conductora, la han matado en redes muchas veces y hasta le inventaron que no estaba vieja sino como “una momia”.

Saralegui llegó al programa Despierta América de Univisión para celebrar sus 76 años. Entró caminando, altiva, muy conservada y tan frontal como siempre lo ha sido desde que comenzó su carrera en la pantalla chica.

Dijo que no sólo quiere celebrar su cumpleaños, sino aclarar los rumores que ruedan en las redes sociales sobre su estado de salud. “Hace mucho tiempo que no me ven en televisión, y yo no soy persona de ‘postear’ en las redes, la verdad que soy muy privada, no salgo mucho, entonces la gente está preocupada y me están diciendo que si estamos bien”, dijo.

“Cosas feas y desagradables no son verdad”

La presentadora de origen cubano pidió a los conductores de Despierta América unos minutos para aclarar de viva voz los reportes erróneos.

“En el Internet, a mí me han matado cuatro veces. Ojalá que nos mataran y ya, pero es que se ponen a (inventar) cosas muy feas, desagradables, que no son verdad”, destacó.

La presentadora oriunda de Cuba enfatizó que ahora está en su “casa sin jorobar a nadie” y que se la pasa “superbién”.

“Por eso quiero decirle a la gente que no se preocupen más, ni estoy vieja… Me pusieron un filtro, no de vieja, que estoy, ¡de momia!, como si me hubieran desenterrado de Egipto”, explicó.

Además, “(Han dicho) que estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma, y no. Miren, yo les voy a decir la verdad: no soy alcohólica, ni drogadicta, ni estoy quebrada”.

La presentadora del “Show de Cristina” que estuvo al aire por más de 20 años, enfatizó que le molestan los rumores que la involucran y generan preocupación en sus seres queridos reseñó el portal de Univisión.

“Me molesta mucho que hieran a la gente, que una tía mía me tenga que escribir para preguntarme si estoy bien. Que la gente que nos quiere está preocupada”.

Las redes sociales no son para hacer daño

Cristina no es fans de las redes sociales, pero hace 3 semanas su gran amigo Emilio Estefan posó junto a ella y otros compañeros del mundo del entretenimiento como homenaje a la conductora cubana.

“Con nuestra querida Cristina. Un homenaje a una persona que ocupa un lugar muy importante en mi corazón, increíble mujer de ejemplo. Y ready para todo lo bueno que viene”, escribió el productor musical y esposo de la cantante Gloria Estefan.

En el programa recibió las felicitaciones por su cumpleaños de grandes amigas como las actrices Jacqueline Andere, Victoria Ruffo y Cynthia Klitbo de quienes aseguró “fueron mi ejemplo”.

“Tuve buenos ejemplos de mujeres trabajadoras que a pesar de que éramos de otra época, nos entregábamos completamente”, resaltó.

Le envió un mensaje a los usuarios de las redes sociales para que dejen los rumores en contra de los artistas.