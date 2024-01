La Casa de los Famosos: así fue la confrontación entre Maripily, Thalí García y Leslie Gallardo

Desde que inició la cuarta temporada de La Casa de los Famosos algunos habitantes aseguran que prefieren jugar por división de cuartos, mientras que otros jugarán por su intuición.

Cuarto Tierra se quiebra

El cuarto tierra, conformado por La Divaza, Lupillo, José Gregorio Pernía, Clovis, Romeh, Ariadna, Thalí y Maripily, ha sido el favorito del público, sin embargo, desde horas de la mañana Thalí y Maripily se enfrentaron.

Thalí le comentó a Maripily que ella tiene la intuición que Leslie la va a nominar por un comentario que escuchó. En esta conversación, la actriz tuvo el apoyo de Lupillo Rivera, pero la puertorriqueña hizo caso omiso y no termina de compaginar con Thalí.

Thalí le seguía insistiendo en hablar, pero Maripily reaccionó fuertemente gritándole: “cállate la boca y espera que la gente esté presente. No sigas con lo mismo”.

En esta discusión, Maripily reta a Thalí a irse juntas a la sala de eliminación.

Enfrentamiento de Maripily y Leslie hacia Thalí

Algunos seguidores del reality insisten en que Thalí ha cometido algunos errores, pero no están de acuerdo con la agresión de Maripily hacia ella.

Horas más tarde, Maripily y Leslie enfrentaron a Thalí.

“Para mí, a partir de hoy, tu no existes en esta casa. No te voy a dirigir la palabra y espero que tú a mi igual. No inventes cosas de mí”, le dice Leslie a Thalí.

Maripily también enfrenta a Thalí y le dice: “tú eres quien está debilitando el cuarto. Tú te la pasas hablando y dijiste que todas ellas (el cuarto fuego) iban por mí”.

“Al parecer, todo se desató a raíz de un comentario atribuido a Leslie Gallardo, quien supuestamente insinuó que todos se unirían en contra de Maripily durante las próximas nominaciones. Thalí, al parecer, habría sido la encargada de difundir estas palabras entre los demás habitantes, desencadenando así el enfrentamiento que agitó los ánimos justo antes de una crucial prueba de liderazgo”, explica Telemundo en su portal web sobre la pelea.