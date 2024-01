Esposa de Sergio Mayer ataca a Wendy Guevara y la llama “malagradecida”: ella reacciona y le da lección

Las cosas entre Sergio Mayer y Wendy Guevara no han ido muy bien, y es que la famosa celebridad reveló hace unos días que el actor y cantante quería manejar su carrera y ella se negó.

Durante una entrevista con Adela Micha, la famosa aseguró que Sergio quiso hacerla firmar contratos en los que renunciaba al manejo de su actual mánager y que todo debía verlo “directamente con él”, pero ella no se sintió a gusto y la rechazó.

Ante esto, Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, salió en defensa del también empresario, y atacó a Wendy Guevara durante un encuentro con la prensa.

Issabela Camil defiende a Sergio Mayer y llama “malagradecida” a Wendy Guevara

Issabela Camil no se quedó callada y decidió salir en defensa de su esposo en medio de la polémica con Wendy Guevara, asegurando que era una “malagradecida”.

“Yo no la conozco, lo único que te puedo decir es lo que vivo y veo en casa y lo único que ha hecho Sergio es hacerla ganar a ella, le llevo marcas fantásticas, mi marido es un empresario y claro él obvio tiene que ganar algo de lo que llevas a la mesa, todo esto salió de repente, porque no dijo antes que algo no le gustó”, reclamó la también actriz.

Además, destacó que si Wendy lo culpa de algo, debería mostrar pruebas y comprobarlo. “Es un poco mal agradecido eso, es delicado, pero no se no la conozco, no sé cómo es y no puedo decir más que el lado de mi marido ”, destacó.

Ante esto, muchos fans de la “Perdida” salieron a defenderla y se mostraron indignados, pues aseguran que le faltó el respeto.

“Quién es esa doña? Solo sé que su nombre salió en la serie de Luis Miguel y ahora por qué es pareja del señor Mayer”, “Está tipa es tan creída como el marido”, “con Wendy no, esta mujer es una ridícula”, “Pues los mal agradecidos son ellos, que alguien le recuerde a esta mujer que su marido tenía pésima imagen antes de entrar al programa y fue Wendy quien levantó su moribunda carrera”, y “de paso le dice a Wendy mal agradecida, lo que es una envidiosa”, fueron algunos de los reproches de los fans de Wendy.

Así respondió Wendy Guevara a los ataques de la esposa de Sergio Mayer

No solo los fans le respondieron a Issabela, sino que Wendy también reaccionó a sus declaraciones y dio una gran lección.