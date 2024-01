Reportero explota contra Cynthia Rodríguez y asegura que dejó de ser humilde

El bautizo del primogénito de Cynthia Rodríguez ha causado más de un par de controversias, ya que ahora un reportero ha expresado su molestia con la conductora por no haberlo invitado a la celebración.

Gabo Cuevas es quien ahora acusa a la conductora de dejar de ser humilde, porque ya es rica y no se acuerda de quienes estuvieron a su lado cuando iba empezando su carrera y la ayudaron a crecer.

Incluso mencionó cuando Cynthia Rodríguez “traía cajas de huevo Bachoco”, pero ahora que tiene dinero, ignora a quien ayudó a promocionarla, e igualmente le hizo un llamado a Carlos Rivera para que no se olvidara que también viene de abajo.

Gabo Cuevas invita a Cynthia Rodríguez a ser más humilde

“Yo era el reportero que entrevistaba a las que no eran famosas y la sacaba en portada, yo la vendía, yo le conseguía las portadas (...) Que no se te olvide dónde traías la caja de huevo Bachoco señores, acuérdense cómo empezaron (...) Sí creo que desde que se volvió rica ha cambiado y no debería ser así”, expresó Gabo Cuevas.

El bautizo del hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ha causado muchas polémicas, como el que no invitaran a Flor Rubio, o el hecho de que uno de los invitados se cruzó con su abusador.

“Yo conocí a una Cynthia sin boobs, de hecho, fue una exclusiva que me dio cuando se operó las bubies”, recordó Gabo Cuevas una de las primicias que la propia famosa le dio.

Dicen que ellos la entrevistaban cuando no era famosa y le piden que se acuerde cómo comenzó... ¡con cajas de huevo! pic.twitter.com/5R67MD9qQo — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 24, 2024

Al esposo de ex conductora de “Venga la Alegría”, Gabo Cuevas le envió el siguiente mensaje: “Lo mismo Carlos Rivera, él venía de invitado a esta cabina, iba de conductor invitado”.

El periodista es colaborador de Radio Fórmula, en el programa “Fórmula Espectacular”.