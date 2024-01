La inspiradora historia real detrás de la exitosa y más conmovedora miniserie de Netflix

Es una producción conocida como Maid, por su título en inglés, que ha ido ganándose un lugar en las tendencias de Netflix. La historia está basada en la cruda realidad que vivió la autora del libro en la que se basó la serie, Stephanie Land.

Netflix: la miniserie más emocional que está inspirada en la vida real

“Las cosas por limpiar” o Maid su nombre en inglés, es una miniserie que figura en el top 10 de las producciones más vistas en Netflix. De hecho, en algunos países de Suramérica ha permanecido hasta en el segundo lugar, solamente por detrás del “El juego del calamar”.

La serie tiene su foco en mostrar la vida de una madre soltera que hace todo lo posible para sacar adelante a su hija y cuenta con la grandiosa actuación de Margaret Qualley. Es una producción llena de una narrativa emocional, tan sencilla como sorprendente.

La producción no es completamente ficción, ya que es una historia basada en la vida real que cuenta la cruda realidad que atravesó la autora, Stephanie Land, quien escribió sus memorias en el libro “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”. Fue tanto el éxito del libro, que la autora decidió llevarlo a la pantalla chica de la mano de Margot Robbie y John Wells, quienes figuran como productores en la miniserie.

La historia está basada en la memorias de Stephanie Land

“No sabía que el libro sería un éxito de ventas o que algún día inspiraría una serie de Netflix. Solo necesitaba el dinero. Era una madre soltera con un niño de 2 años y un niño de 9 años, vivía en una casa para personas de bajos ingresos y, debido a un cheque de pago atrasado, no había comido mucho durante algunas semanas, subsistiendo con la pizza que pagaba”, comentó la autora para la revista Time, testimonio que sirve para recapitular su vida.

Stephanie era una mujer joven cuando quedó embarazada a los 28 años de edad, producto de una relación compleja con un hombre con el que estuvo saliendo durante 4 meses. Maltratada en la relación y con una madre bipolar, la joven decidió buscar a su padre, quien al pasar el tiempo también se vuelve violento.

Land decidió independizarse y se fue a buscar un mejor futuro para su hijo. Encontró trabajo en el mundo del servicio de la limpieza. En ese tiempo, pasó por diferentes albergues y usando el poco dinero que el gobierno le daba, pero siempre con la voluntad de sacar a sus dos hijos adelante. Logró superar sus problemas y obtuvo una Licenciatura en Inglés y Escritura Creativa por parte de la Universidad de Montana lo que la inspiró a escribir sus memorias.

Actualmente, Stephanie Land escribe para portales de Internet como Vox o The Huffington Post.