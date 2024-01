Erik Rubín pasó por Guadalajara para arrancar la gira de Vaselina que recorrerá algunas ciudades de México, donde aceptó charlar con Publimetro y tomar el reto de convertirse en el reportero de su propia entrevista.

“Me gustaría conectar de tal manera, en la cual me hablen precisamente de lo que me quieren hablar. Más qué tipo de reportero sería, pues creo que me gustaría poder tener esa capacidad de que se abrieran conmigo, ¿no? Nada de ser sensacionalista (risa)”, compartió Erik Rubín.

El cantante y actor comenzó desde muy pequeño en el mundo del entretenimiento, y compartió que pese a los momentos difíciles, ahora se siente pleno en su carrera artística.

“Estoy muy agradecido de encontrarme en un momento de plenitud. Creo que lo que hago se refleja en qué momento me encuentro. Ustedes saben que he tenido una carrera, y para los que no, de mucho sube y baja. Y entonces... soy un chingón o soy un pendejo; soy un chingón o soy un pendejo, y no soy ninguno de los dos, pero es parte del aprendizaje, es parte de la vida. Hoy disfruto la vida como venga, con lo que me traiga”, dijo de manera directa.

Erik Rubín: "O soy un chingón o un pendejo; no soy ninguno de los dos"

El empresario, productor, actor y músico, de 52 años, reconoció que Erik Rubín no es un personaje, sino un hombre fiel a sus creencias.

“Siempre se habla más de la parte personal o es de que la que más le interesa a la gente, eso lo entiendo. No me molesta hablar de ninguna de las dos. Yo siempre he sido, la verdad, muy transparente. Soy lo que ven, no hay nada detrás. Han sido muchos años de muchos “No”, ahora me está tocando recibir varios “Sí”, pero seguramente me tocarán otros “No” y “Sí”; sin embargo, hoy entiendo que así es esto”, puntualizó.

Caparazón contra los ataques

Erik Rubín y Andrea Legarreta son uno de los nombres más gogleados en México, la mayoría por temas a nivel personal.

“Afortunadamente tengo una coraza. Yo sé quién soy, yo sé quién es Andrea y mis hijas saben quiénes somos nosotros, a ellas también se les ha formado (coraza). Hoy en día agradezco que tomemos esto como se debe de hacer, ¿no?, porque si no, te derrumbas, pero igual. Hay muchas cosas que dicen de mí, también muy buenas, que también podría irme yo para el otro lado. Hoy en día sé que hay gente mala, sé que hay gente triste, infeliz, que necesita el conflicto y hablar mal de otras personas, para hacerse notar y las cosas de quien vienen”, dejó fluir el cantante.

“Yo sé quién es Andrea (Legarreta), por eso me casé con ella. Ella, cuando nos conocimos me abrió su corazón y yo el mío. Y entonces no hay sorpresas, yo sé quién es”. — Erik Rubín

El artista confesó que todavía se sorprende de los comentarios que hace la gente, “cuando publiqué el fallecimiento de mi tía (Amparo Rubín), la gente se metía a opinar de los asuntos de chismes. Entonces las cosas de quien vienen, la verdad es que te das cuenta que es gente que debe estar muy triste, dolida, y resentida para hacer ese tipo de cosas... hasta desear la muerte. En mi caso he trabajado y he tenido la oportunidad de transmitírselo a mi familia, y mis hijas están tranquilas. Mis hijas saben quiénes son sus papá, porque no somos perfectos, nos hemos mostrado como somos y hemos mostrado también de qué pie cojeamos... no le tememos a nada”, finalizó.

Lo que viene

Vaselina. “Es algo que me llena de orgullo, porque no nada más engloba mi faceta como cantante, actor, sino como emprendedor, empresario, productor, porque tengo la fortuna de generar proyectos y darme trabajo. Vaselina está en mi ADN”, reveló Erik Rubín, quien presentará el musical en 27 y 28 de enero (Monterrey), 3 de febrero (Querétaro), 10 de febrero (Puebla), entre otras ciudades.

Proyectos. Viene una serie documental de Vaselina y Timbiriche. Además, de una nueva gira de Timbiriche.

