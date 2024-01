Ana Martín da cátedra de resiliencia y revela cómo hace de su dolor un arte y motor

Ana Martín se ha consagrado en el mundo del espectáculo como una de las actrices más respetadas y admiradas, gracias al talento que ha desbordado a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria, donde ha brillado en distintos proyectos.

La primera actriz se ha encargado de disfrutar su vida a plenitud por lo que se encargó de llevar una vida sin hijos y sin matrimonios, pero si rodeada de mucho amor y cariño por parte de sus amigos.

Fue durante una entrevista para el episodio de ‘Un elefante en la habitación’ de la revista Marie Claire donde conversó sobre su vida personal, su trayectoria y cual es la herida que no ha podido cerrar con el paso de los años.

Ana Martín revela se refugia en el arte en medio del dolor

Ana Martín se encargó de conversar sobre aquellos amigos que la sacaron y la acompañaron en sus peores momentos, a quienes perdió en 1986 y aun recuerda con gran nostalgia.

“Es una herida tan grande de las personas que se te van, si cierra pero queda la cicatriz es esa melancolía de las personas que ya no están conmigo como Pepe Estrada… hay momentos que si me pongo mal, me pongo triste lloro y eso que no me pongo a recordar no soy de la que tengo fotos mías aquí, allá, películas… no vivo de lo que hice, vivo del presente”, sostuvo.

La artista se encargó de exponer como el dolor de la pérdida lo ha enfocado a través del arte y de su trabajo. Si bien muchas personas buscan superar el dolor y dejarlo atrás ella prefiere mantener con ella al ser sus personas más queridas y extrañadas.

“Ese si es el único dolor que no he podido superar, el dolor de esas personas que se me han ido, esa melancolía y curiosamente cada personaje se lo dedico a uno de ellos. No lo he podido superar, ni lo voy a superar, ni lo quiero superar tampoco, es mio, fueron mis vidas, mis amores”, recalcó.

Te recomendamos: Ana Martín sin tapujos confiesa que tuvo todos los amantes y las relaciones que quiso

Sus palabras fueron aplaudidas por sus seguidores en redes sociales, quienes elogiaron la manera en la que aun conserva los recuerdos de las personas que fueron tan importantes para ella e incluso algunos se mostraron identificados con su decisión.

“Yo soy igual no puedo superar las personas que ya no están conmigo sobre todo la de mi madre”, “Lo mismo digo yo no lo boy a superar y no quiero superarlo por que fueron y serán mis amores”, “Esa es la palabra melancolía por la ausencia de nuestros seres queridos”, han comentado.