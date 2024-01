Aleska Génesis revela en La Casa de los Famosos su vivencia en una cárcel de México

Aleska Génesis, más conocida por ser la exnovia de Nicky Jam, cayó en manos de las autoridades por estar implicada, supuestamente, un robo con unos relojes en México.

Aleska Génesis en La Casa de los Famosos

Aleska, empresaria y modelo, tomó un vuelo de Miami a Ciudad de México con el objetivo de ser una de las habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, pero fue arrestada en el aeropuerto.

Horas más tarde, Aleska quedó en libertad. Durante el estreno del reality de Telemundo, la modelo confirmó su estadía y contó su experiencia en la cárcel.

“Primero quiero decirles que estoy superfeliz de poder estar esta noche acá. Todavía no me lo puedo creer. Creo que la vida me puso a prueba y pasé la prueba que era mantener mi fe inquebrantable”, le dijo la venezolana a Jimena Gallego.

¿Por qué arrestaron a Aleska en México?

“Unos minutos antes de subirme al vuelo de Miami a México recibo una llamada de mi abogado para notificarme que había tenido una orden de aprehensión en México y que si yo me subía a ese vuelo y aterrizaba en México me llevarían presa. Inmediatamente después me llamaron mis hermanas y me suplicaron que por favor me quedara”, continúo antes de entrar al reality.

Sin embargo, la ex de Nicky Jam soltó la lengua y dio todos los detalles a sus compatriotas La Divaza y Carlos Gómez.

“Yo nada más vine (a México) una sola vez. Pusieron testigos para decir que me habían visto con los relojes. Pero el juez se dio cuenta que las fotos de los relojes eran de Internet”, le confesó a sus compañeros también venezolanos.

“Yo nunca pensé que me iban a meter en la cárcel. Gracias a Dios el juez se dio cuenta que no había suficientes pruebas. Yo me mantuvo fuerte siempre, pero lloré cuando el juez me declaró inocente”.