Aleks Syntek lanza mensaje en defensa ante acusaciones de grooming pero se arrepiente y lo borra

Un nuevo escándalo se desató en el entretenimiento mexicano después que el cantante, Aleks Syntek, fuera acusado de grooming por conquistar a su esposa cuando esta era menor de edad.

Después de lo que sucedió con Florencia Guillot meses atrás, ahora es el intérprete de Aquí estoy yo el acusado de conductas inapropiadas, pues él y su pareja, Karen Coronado, revelaron que se conocieron en un bar cuando él tenía 23 años y ella 16, respectivamente.

Esto surgió en una charla dentro del podcast de Ingrid Coronado, donde aprovecharon para compartir sus tips para que una relación llegue a los 30 años de duración como la de ellos, pero despertó indignación entre los internautas que lo llamaron “acosador” y “manipulador”.

¿Cuál fue el mensaje de Aleks Syntek en defensa de acusaciones de grooming?

“Las mentes torcidas que escuchan y piensan lo que quieren pensar me deprimen cada vez más, el mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y al final la bondad y la verdad perseveran ‘busca a tu tribu y se feliz’”, escribió Aleks Syntek en su cuenta oficial de X.

Aleks Syntek se defendió ante acusaciones de grooming El artista escribió este mensaje en X (@syntekoficial/X)

No obstante, el mexicano se arrepintió a los pocos minutos y decidió borrarlo, pero ya era muy tarde, pues quedó la captura de pantalla como evidencia de su posición ante la polémica que sigue creciendo en las redes sociales.

“Yo me estaba pasando una noche aburrida, no estaba muy contento. Ya tenía planeado pedir el coche para irme a casa, cuando volteo y veo en una esquina a una güerita bailando solita. ‘Es que no puede ser que nadie te vio... al parecer me quedaré un poco más’”, confesó el artista sobre ese primer encuentro, conforme con Milenio.

Me esperé un ratito, se paró de la mesa hacia el área de pista. Me la topé y dije ‘hola, ¿por qué no me saludas?’ Es que no supe cómo abordarla y usé la chafa”, agregó, algo que ahora genera repudio colectivo.