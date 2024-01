Poncho de Nigris defiende a Wendy Guevara de Alfredo Adame

Antes de unirse a ‘La Casa de los Famosos’, Alfredo Adame generó controversia, y ahora se suma a la polémica Poncho de Nigris. Durante una conferencia de prensa, el presentador arremetió contra Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de LCDLF México, describiéndola como “un señor gordo con cuerpo de tamal amarrado”.

Sus declaraciones fueron criticadas por ser transfóbicas y obtuvieron una rápida respuesta de la influencer, quien parece estar decidida a enfrentarlo. Poncho de Nigris fue quien compartió esta información que escribió en X: “Me acaba de decir Wendy por WhatsApp que cuando vea a Alfredo Adame le va a dar unos chingadaz**. ¡Yo digo que sí va a estar bueno el tiro, pero voy WENDY! ¿Y tú quién crees que gane?”.

Después de exponer las supuestas intenciones de Wendy, la influencer respondió a los ataques de Alfredo Adame. Utilizando su característico estilo, ‘La Pérdida’ compartió un meme que, aunque aborda la situación con humor, demuestra que está al tanto de los comentarios del presentador, que actualmente participa en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Me acaba de decir Wendy por Whatsap que cuando vea a Alfredo Adame le va a dar unos chingazos. Yo digo que si va a estar bueno el tiro pero voy WENDY ! Y tú quién crees que gane ??? — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) January 20, 2024

Poncho de Nigris respalda a Wendy Guevara frente a los ataques de Alfredo Adame

A pesar de la reclusión de Adame, Poncho de Nigris mantiene su postura y busca que su amiga confronte al actor directamente. En una transmisión en vivo, el regiomontano criticó a Alfredo Adame por insultar a su amiga:

“Alfredo Adame, respeta a las mujeres y respeta a Wendy Guevara, que es una dama, pero siendo una dama, Alfredo, yo te aseguro que te pone en tu madre”.

El famoso afirmó no tener nada en contra de Adame, pero también reconoció que este cruzó la línea al hablar sobre Wendy: “Yo no estoy en contra de ti, no estoy en contra de nadie, pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy de su aspecto físico”.

Asimismo, de Nigris dijo para planificar una pelea entre la influencer y el actor, adelantándose a lo que será el resultado. “Creo que debe haber un encare y yo me hago cargo de eso, si me lo permites, Alfredo. Yo siendo mediador, quiero un encare con Wendy y te aseguro que te va a poner en tu madre. Y va a ser algo muy oscuro en tu carrera, que termino hace mucho”.

La respuesta de Alfredo Adame

En medio de la polémica, Alfredo Adame decidió responder a Poncho de Nigris ante sus declaraciones:

“Bueno pues yo le contesto a (...) Poncho de Nigris que no es otra cosa que un (hombre) de quinta, otro zángano, un huev*n que vive de un medio porque no tiene talento, no sabe hacer absolutamente nada”.

Agregando además que: “A Wendy Guevara y a este pendej* de Poncho de Nigris les reviento su put* madre de tres chingadazos a los dos”.