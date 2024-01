La ‘peor’ película de Margot Robbie revive y hoy le pisa los talones a ‘La sociedad de la nieve’

Barbie ha tenido muchas razones para celebrar esta temporada de premios y es que fue acreedora a nueve menciones en los Globos de Oro, 18 nominaciones en los Critics Choice Awards y 8 en los Premios de la Academia, entre muchos otros en otras entregas.

Sin embargo, la gran decepción fueron los Premios de la Academia al ignorar por completo a Greta Gerwig en la categoría de ‘Mejor director’ y a Margot Robbie como ‘Mejor Actriz’, lo que llevó a enfurecer a internautas que señalaron que La Academia eran la definición de la verdadera Mojo Dojo Casa House que tanto criticó la película. Y es que si bien aplaudieron que America Ferrera fuera considerada como ‘Mejor Actriz de Reparto’, Ryan Gosling sí fue considerado en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Barbie película Fans adescubrieron un secreto de Ryan Gosling (Warner Bros)

En redes sociales, internautas han intentado justificar el que Gerwig no fuera reconocida en la categoría de dirección, alegando que aunque no aparece su nombre como tal, sí fue nominada a Mejor Guión Adaptado, junto con su marido y coguionista, Noah Baumbach. Por otro lado, aseguran que, al haber entrado Barbie en la categoría de Mejor Película, Margot Robbie estaría siendo “reconocida” por su trabajo como productora.

En medio del escándalo, muchos le han recordado a La Academia que también ignoró a Robbie con su papel en Babylon pero para sorpresa de todos, una de sus “peores” películas ha revivido y hasta “le pisa los talones” a ‘La sociedad de la nive’.

La “peor” película de Margot Robbie vuelve al TOP 10 de Netflix

Como cada semana, Netflix ha publicado el listado de las películas más vistas y mientras que ‘La sociedad de la nieve’ se mantiene en el Top 10 de las películas de habla no inglesa más populares, la cinta ‘La leyenda de Tarzan’, protagonizada por Margot Robbie y Alexander Skarsgård, se ha posicionado en el puesto #2 a nivel Global.

La cinta de 2016 fue un éxito modesto en ese momento y no fue suficiente para una secuela. Asímismo fue una gran decepción ver a Margot Robbie en ella ya que ya había sorprendido con producciones más grandes e importantes como The Wolf of Wallstreet.

La Leyenda de Tarzán obtuvo un 35% de Rotten Tomatoes y la crítica señaló que entre sus grandes defectos están en “su incapacidad para revitalizar la franquicia y sorprender con algo fresco y nuevo”, otros señalaron que es una película “demasiado violenta y tonta a la vez, además de que no es emocionante ni atractiva”.

¿De qué trata la película? “Años después de dejar atrás la jungla, Tarzán (Alexander Skarsgard) y su esposa Jane (Robbie) son llamados nuevamente a una misión para el Parlamento en la película de acción y aventuras “La leyenda de Tarzán”. Una vez que regresan a la jungla, se dan cuenta de que se han convertido en peones del capitán Leon Rom (Christoph Waltz), impulsado por la avaricia”, reza la sinópsis.

¿Supera a ‘La sociedad de la nieve’?

La sociedad de la nieve El relato definitivo de la tragedia de los Andes (Netflix)

Absolutamente no sin embargo, su posición en el listado de Netflix puede deberse a que recién fue añadida a la plataforma, sumado a que Margot Robbie está en tendencia por la temporada de premios y que hay mucha curiosidad en torno a sus papeles anteriores a Barbie.

‘La sociedad de la nieve’ ha causado gran impacto al narrar la extraordinaria historia real del accidente aéreo de los Andes en 1972 y la valiente lucha de los pasajeros por la supervivencia a lo largo de 72 días brutales.