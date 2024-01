Frida Sofía dice su verdad sobre La Casa de los Famosos 4: “era una invasión total a mi privacidad”

Luego de protagonizar varios rumores ante su posible ingreso a La Casa de los Famosos 4, Frida Sofía decidió aclarar todas las especulaciones y decir su verdad, a través de un comunicado que compartió en redes sociales.

La hija de Alejandra Guzmán dejó en claro que sí tenía intenciones para ingresar al reality show, pero no estuvo de acuerdo en varias cláusulas del contrato.

“Por medio del presente comunicado y derivado de la desinformación y polémica que ha causado mi participación en el reality show La Casa de los Famosos, producida por la cadena Telemundo, me dirijo a ustedes, con el debido respeto y agradecimiento de antemano al seguimiento que se ha dado a mi carrera, para dar un poco de contexto e informarles la situación actual”, fue la primera parte del comunicado dirigido a la opinión pública.

Con la asesoría de un despacho legal de Estados Unidos, la influencer dio detalles de lo que fue su acercamiento con Telemundo.

“La cadena Telemundo me contactó para formar parte del referido programa y, después de diversas pláticas y negociaciones, habíamos llegado a un arreglo para confirmar mi participación ; sin embargo, he de informarles que, el motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratará a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada. Situación que me causó desconcierto, puesto que, sin bien es cierto, se me solicito una autorización para verificar los llamados criminal records, que no son otra cosas más que la investigación de mis antecedentes penales en los Estados Unidos, los cuales no tenía ningún inconveniente en que fueran investigados; no menos cierto es que la figura jurídica que me propusieron consentir, haría que se realizará una investigación que no tenia ninguna relación con la propuesta que estábamos acordando”, explicó.

Frida Sofía aclara las razones por las que no ingresó a La Casa de los Famosos 4. (Foto: Cortesía.)

Frida Sofía reveló que no se negó a realizarse algún tipo de examen, “se habla de una negativa de realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente, puesto que, aunque no tenía problema alguno en hacerlo, nunca fue requerido por la productora, dicho examen”.

Habló de las especulaciones sobre que tiene problemas legales en Estados Unidos, “lo cual también es falso”, dijo en el escrito.

Frida Sofía Guzmán Pinal explicó en una extensa carta que no estuvo de acuerdo en que se hiciera una invasión total a su privacidad.

“Lamento las declaraciones y especulaciones que se han hecho con respecto al tema, sin embargo, es mi responsabilidad y compromiso profesional, hacer la presente aclaración para que, asimismo, en un futuro, mis compañeros y colegas del medio, puedan evitar que se comentan atropellos que, eventualmente, puedan afectar sus carrera y más importante, sus vidas privadas” — Frida Sfía

Tras la publicación de la carta, algunos reaccionaron a las palabras de la polémica modelo.

“Solo diré, el que nada debe nada teme, sino tienes nada que esconder, xq temer a que te investiguen o a caso si”, “Ay preciosa, te querían usar, pero eso me gusta de ti que no te dejas, digan lo que digan”, “Bien por ti. Se quisieron aprovechar pero se las ganaste bebé”, “Pues a mí me hubiera encantado verte en pantalla, te mando besos”, “Qué bueno que no estarás, no tienes necesidad de polémicas y pleitos con el Adame, ese se pelea hasta con su sombra y así le moretean el ojo”, señalaron internautas.

