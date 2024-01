De agresiones a presa por presunto robo: El turbio pasado de Aleska Génesis

El nombre de la modelo venezolana Aleska Génesis Castellanos acaparó los titulares durante este fin de semana, luego de que fue detenida en su ingreso a México, donde presuntamente participará en el reality show “La casa de los famosos”. Se presume que estaría vinculada en un robo millonario de relojes de lujo.

Tras llegar al aeropuerto de Ciudad de México la capturaron el sábado 20 de enero por, al parecer, tratar de vender tres relojes valorados en 10 millones de pesos mexicanos. La cadena de televisión Univisión reseñó que “fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y horas después fue puesta en libertad porque el juez consideró insuficientes los datos de prueba presentados por el agente de la fiscalía”.

Por su parte, Telemundo, en el programa de chisme que estrenó el fin de semana presentó imágenes de la creadora de contenido, de 33 años, en un hotel tomando una bebida. Los conductores del espacio “Pica y se extiende”, afirmaron que esperan que ella entre en “La casa de los famosos” este martes 23 de enero cuando inicie una nueva temporada. Hasta ahora no se tiene certeza de su participación.

Esta no es la primera vez que la que modelo está involucrada en temas turbios. El 2022 fue el peor año para Aleska. Su nombre no dejó de ser tendencia en su país. En noviembre de ese año, se difundieron videos en los que el empresario Miguel Mawad, presuntamente, le propino una brutal golpiza a Aleska. Todo quedó captado por una cámara de seguridad de un estacionamiento, que evidenció que Mawad la empujó, lanzó al suelo y luego la pateó reiteradamente.

Luego Miguel salió a declarar que sí la había golpeado porque se llenó de ira al saber que ella estaba en casa del cantante Maluma, expareja de ella, y no con su familia como le dijo. En ese momento él también se golpeó fuertemente y rompió el celular. La influencer afirmó en ese año: “Estoy viviendo desde hace dos meses acoso. He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años en donde yo me he quedado callada”.

Por su parte, Miguel la acusó de agresión y violencia porque Castellanos lo atacaría cuando él la encaró “con supuestas pruebas de que se vendía a los hombres para darse un lujoso estilo de vida”.

Pero no solo fue víctima de violencia doméstica, sino también estuvo involucrada en un sesiones esotéricas para “amarrar” al cantante Nicky Jam, con quien también sostuvo una relación. Se divulgaron varios videos en lo que ella conversar con una “bruja” para hacerle rituales al boricua y que se quedara a su lado. Aleska afirmó que sí fue verdad y que lo hizo con algunas amigas que traicionaron su confianza.

Pocas semanas después, ella sacó su perfume “Black Heart” y especularon que todo lo de los hechizos fue parte del marketing para vender su producto. También su acusada por la actriz Gaby Spino de querer hackearle sus redes sociales, pues ella defendió a Mawad, quien fue su novio.