Fue a principios de 2022, cuando el conductor Alfredo Adame hizo pública su relación con la exparticipante del programa ‘Enamorándonos’, Magaly Chávez, y tan solo un par de meses más tarde, señaló que estaba preparando su boda con la ahora influencer y conductora.

Alfredo Adame y Magaly Chávez. / Foto: YouTube

Sin embargo, tras estas declaraciones, la pareja puso fin a su noviazgo debido a que Magaly Chávez era muy caprichosa, a lo que la exintegrante de ‘Enamorándonos’ reveló que sí era cierto y agregó que Alfredo Adame no era un buen novio y por lo tanto nunca le cumplió sus caprichos, lo que los orilló a separarse.

Tras las polémicas declaraciones, los meses transcurrieron con normalidad hasta que en una entrevista, Alfredo Adame fue cuestionado acerca de los rumores donde se señala que Magaly Chávez es transexual, “Una persona que quiso usarme no tiene derecho a nada, yo solo quise echarle la mano y ve con lo que me salió este tipo, no te puedo decir mujer, solo le di tres besos y nunca tuvimos relaciones, nunca tuve intimidad con esta persona”, dijo el actor mexicano por medio de una entrevista.

Acto seguido, Magaly Chávez rompió el silencio y en entrevista con Gustavo Adolfo Infante desmintió las acusaciones de su exnovio, “El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal, somos seres humanos. El que me diga que soy transexual, que soy hombre, a mí no me afecta en nada, yo nací con el sexo femenino”, y procedió a sacar su INE.

“¿Te refieres a Magaly Chávez?”, Alfredo Adame recuerda a su exnovia

Y a casi un año de esta polémica, Alfredo Adame asistió al ‘Luisito Rey Show’ conducido por Luisito Rey donde aprovechó para recordar a su exnovia Magaly Chávez. El youtuber le preguntó algo relacionado a Goku, pero Alfredo Adame no entendió y dijo, “¿Boku?”, para posteriormente agregar, “¿Te refieres a Magaly Chávez?”.

Rápidamente dicho clip se viralizó en la plataforma de TikTok donde millones de usuarios enfatizaron en que Alfredo Adame no ha podido olvidar a su exnovia Magaly Chávez, por lo que se convirtió en un trend o tendencia para traer a colación a los exes, “Yo aprovechando cualquier cosa para hablar de mi ex”, son algunas de las descripciones que internautas están usando, por lo que se podría decir que es un nuevo meme.