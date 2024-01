¿Por qué Alexis Ayala estuvo a punto de cancelar su boda?

Una de las bodas más comentadas fue la de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, ya que la mayoría de edad entre ambos para muchos sería el detonante de no llegar al altar, pero no fue así.

La pareja optó por casarse en la Basílica de Guadalupe, a pesar de las críticas recibidas. Sin embargo, las cosas no fueron tan felices como se esperaba, ya que el enlace estuvo a punto de no tener lugar debido a algunas diferencias que no se podían acordar, lo que llevó a la actriz a cancelar la boda tres semanas antes.

¿Quién es Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, es una actriz de telenovelas y series mexicanas. Ella es originaria de Papantla, Veracruz.

Desde 2021 se supo de su relación y el famoso no dudó en contar una anécdota que tuvieron antes de casarse.

“Tres semanas antes de casarnos me estaba cancelando la boda, porque no nos estábamos poniendo de acuerdo en algunas cosas, pero entonces mediamos las cosas y es el ímpetu y las ganas que se tienen y los medios nos han acompañado” dijo el actor quien incluso aseguró que las bodas son más para cumplir sueños de la mujer, pero que siempre ella trató las bodas son totalmente de la mujer, la novia es la que pone el ambiente, la alegría, el entusiasmo Cinthia lo diseñó todo y fue hermoso todo”, contó el actor en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Luego de ver la confesión completa del famoso y conocer más a profundidad la vida del querido actor quien en oportunidades se ha destacado por sus papeles de villano, los internautas dejaron sus comentarios:

“Excelente entrevista 👏Alexis Ayala súper actor. El malo, el bueno, el amigo sea papel que pueda desarrollar en cualquier serie, teatro o telenovela”.

“Qué bonita entrevista, Alexis me parece muy inteligente y educado. Solo me parece que hay muchas cosas del pasado de las cuales no le gusta hablar, por respeto a su presente”.

“Qué bueno por fin encontró el amor. Lo malo es que le gana por muchos años a su esposa”, son algunos de los mensajes en YouTube.