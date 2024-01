Sofía Vergara contó cómo aprendió a “consumir cocaina” para ‘Griselda’ su nueva serie: “Era falsa, pero la actuación fue real”

La carismática actriz colombiana Sofía Vergara, conocida por su papel en “Modern Family”, compartió anécdotas reveladoras sobre su participación en la próxima miniserie de Netflix, “Griselda”, durante una entrevista con Jimmy Fallon el martes pasado y acabó causando una gran sensación en las redes por lo que tuvo que aprender para el papel.

La serie está basada en la vida de Griselda Blanco, una influyente traficante de drogas colombiana que dejó su huella en el submundo criminal de Miami en las décadas de 1970 y 1980. Vergara elogió al director Andrés Baiz por su papel fundamental en la preparación para interpretar a este personaje tan complejo.

Sofía Vergara da detalles impactantes sobre su preparación para “Griselda”

“Él me enseñó a fumar. Él me enseñó a consumir cocaína. Me enseñó mucho”, compartió Vergara con Fallon. La audiencia estalló en risas cuando la actriz reveló que, a sus 51 años, no sabía ni encender un cigarrillo. Sin embargo, antes de que Fallon pudiera reaccionar, Sofía aclaró: “La cocaína que consumí era falsa. Pero tuve que fingir. Los cigarrillos también son falsos. Todo era falso”.

A pesar de la sorpresa inicial, Vergara destacó la autenticidad de su actuación, generando risas y aplausos en el estudio. “Pero la actuación era real”, afirmó, resaltando la intensidad del proceso de inmersión en el papel de Griselda.

La serie, programada para su lanzamiento en Netflix el 25 de enero, ha generado gran expectación por la interpretación de Vergara y la historia fascinante de Griselda Blanco. Sin embargo, la actriz si se vio envuelta en polémica recientemente durante su participación en el programa español “El Hormiguero”, donde hizo un chiste controvertido sobre su serie.

El chiste de Sofia Vergara que encendió las redes sociales

Al mencionar la venta de sus productos en la entrevista con “El Hormiguero”, Vergara bromeó: “Ahora voy a vender cocaína, y como mi marca de maquillaje se llama Toty, a la de cocaína le pondré Coty”. Las redes sociales estallaron con críticas, acusando a Vergara de dejar una mala imagen de Colombia.

Ante la controversia, la actriz intentó calmar la situación diciendo: “Es broma, es broma, esos chistes no se deberían hacer. ¿Por qué haces esos chistes aquí? Yo no voy a hacer esa asquerosidad, él me obligó a decir eso”. Aunque intentó suavizar el comentario, muchos internautas exigieron disculpas en nombre de la tierra natal de la actriz.