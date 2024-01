“Es el colmo”: Adamari López denuncia en internet situación que la tiene muy molesta

Indignada y molesta, así está la actriz Adamari López luego de que se enteró que están usando su nombre e imagen para estafar a sus seguidores y miles de personas más que buscan perder peso, como ella lo hizo. A través de redes sociales se pronunció sobre el delito que están cometiendo para alertar a los internautas.

La también presentadora de televisión expresó a través de un video: “Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto”.

Agregó que, presuntamente, crearon una página de fans en Facebook en la que se hacen pasar por ella: “Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook, en donde yo, supuestamente, contesto comentarios, pero esta página no es real. Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar”, acotó.

Adamari puntualizó de que no es la primera vez que pasa por esto, sin embargo, calificó este hecho como “el colmo”, por el hecho de atreverse a responder comentarios como si tratara de ella. “Hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco”, expresó bastante molesta y preocupada por semejante acción.

López bajó casi 20 kilos de peso luego de someterse a una dieta rigurosa, así como un entrenamiento estricto que le ha ayudado a moldear su figura de forma natural. Hay que recordar que ella fue embajadora de programa WW (Weight Watchers), en el que también ha estado la famosa Oprah Winfrey. Ella no indicó si tomará acciones legales o hará lo necesario para que desde Meta frenen esta usurpación de identidad, que le preocupa.

Adamari no es la única que se ha enfrentado a estafadores cibernéticos que se quieren lucrar con los resultados de su disciplina y constancia. Otra celebridad que también se ha visto afectada por este modus operandi fue Chiquis Rivera, quien el año pasado denunció también que usaron su imagen para promocionar productos milagrosos para rebajar.

El pasado 9 de agosto, la hija mayor de “La diva de la banda”, expresó: “No iba a hablar sobre el tema porque sentía que no era necesario, pero ahora ya se están pasando de lanza. No sé si han visto, pero en Facebook y me (lo) han mandado muchas personas, son publicaciones de unas gomitas o pastillas que según yo usé para bajar de peso, pero es completamente falso”, denunció.

“Nunca en mi vida he usado esas pastillas para bajar de peso, ni las conozco ni sé de dónde vienen. Así que por favor no se dejen engañar”, le pidió a su audiencia. Ambas artistas están indignadas por cómo se lucran con su imagen y además hacen daño.