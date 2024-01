¿Ángela Aguilar como María Felix? Un nuevo proyecto la convertiría en “la nueva diva de México”

Ángela Aguilar posee un talento innegable que le abierto las puertas a grandes escenarios e importantes proyectos. A pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelta, su voz sigue siendo su mayor don y su más reciente proyecto demostrará que incluso podría convertirse en la próxima gran diva de México.

La cantante llevará su música a la pantalla grande en una película-documental titulada “Bolero”, que se estrenará en cines a finales de enero. Para mantener a sus fans conectados con ella y el proyecto, Ángela ha estado compartiendo vistazos de cómo se ha preparado para este, desde los vestuarios que lucirá, hasta los ensayos y fragmentos del resultado final que ya se ve bastante prometedor.

Angela Aguilar

¿De qué trata la película de Ángela Aguilar?

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película será parte del álbum de boleros de Ángela Aguilar y será proyectada en dos fechas únicas que son el 31 de enero y el primero de febrero del 2024.

El proyecto cinematográfico fue dirigido por Alexis Gudiño y fue una producción hecha con mucho cariño y respeto para todos los mexicanos y los intérpretes de boleros a lo largo de la historia. Hay que destacar que hasta el momento se desconocen los costos de los boletos para ver la función de Ángela Aguilar en el cine o si tienen planeado llevarla también a alguna plataforma en línea como Netflix o Amazon Prime Video.

Angela Aguilar

El bolero es un género musical de origen cubano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2023 y ha ganado gran popularidad en países hispanoamericanos, convirtiéndose incluso en parte de la identidad musical de México.

Al ser un género musical que tuvo una alta popularidad en la década de 1940 a 1970, fue un país importante para su proyección internacional durante la época de Oro del cine mexicano entre 1936 y 1959. Entre los temas clásicos del cancionero mexicano están “Rosa”, “María Bonita”, “Como dos puñales”, “Gota de amor”, “Sólo tú”, “Cabellera negra”, “Mujer”, “Solamente una vez” y más. Entre las canciones que Ángela Aguilar interpreta en su álbum de boleros están “Piel Canela” y “Piensa en mí”.

Internautas critican a Ángela Aguilar por creerse “la gran diva”

Ángela Aguilar La cantante llegará a la pantalla grande (Instagram)

Eso sí, en redes sociales no perdonan que no ha tenido la mejor actitud e incluso la han señalado de “engreída” por “creerse” una María Félix. “Pero como ???? Si ella tiene descendencia Argentina, bien clarito ella misma lo dijo, cuál orgullo mexicano?????”; “Ella insiste en ser una maría félix y no tiene ni 1% de su porte!”; “muy diva pero no es un orgullo mexicano”; “Quiere vestirse como maría félix y noooo no no”, se leen comentarios en redes sociales.

Ésta no es la primera vez que la hija de Pepe Aguilar se acerca a esa herencia de grandes divas de México pues hace tiempo se dijo que estaba siendo considerada para una serie biográfica sobre la icónica cantante mexicana Lola Beltrán.

María Elena Leal, hija de Lola Beltrán, ha manifestado su interés en que Ángela interprete el papel de su madre pues además de elogiar su talento, ve similitudes en las facciones de ambas.