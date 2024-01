The Bear está basado en un restaurante real y así luce en la actualidad

The Bear (Captura)

The Bear es una de las series más galardonadas de los últimos dos años. Con tres temporadas, la producción que se transmite por Star Plus en México, se ha ganado el corazón de millones de fans alrededor del mundo.

Pocos saben que las ocurrencias de Carmy y un ingenioso equipo de trabajo, en un sitio de comida de Chicago, están basadas en un lugar real de la ciudad del viento en los Estados Unidos.

Se llama Mr. Beef y es un restaurante de sándwiches italiano beef ubicado en el barrio de River North de Chicago, Illinois. Fue fundado en 1971 por Chris Zucchero y su familia.

También te puede interesar: VIDEO: Actores de The Bear se besan tras ganar el Emmy a mejor serie de comedia y las redes estallan de risa

Mr Beef

El sitio de comida es un lugar sencillo y acogedor, con un ambiente familiar. El menú se centra en el sándwich italiano beef, que se prepara con carne de res asada, sazonada con especias, y servida en un pan de baguette tostado.

El sándwich se puede pedir con una variedad de ingredientes, como queso, cebollas, pimientos y apio.

Mr Beef

Mr Beef

El restaurante es un lugar popular entre los lugareños y los turistas. Es un lugar perfecto para disfrutar de un delicioso sándwich italiano beef y experimentar la cultura gastronómica de Chicago.

La dirección del restaurante es 666 N Orleans St, Chicago, IL 60611, para que la observen en Google. El restaurante está abierto todos los días de la semana.

En la serie The Bear, el restaurante se llama The Original Beef of Chicagoland. El protagonista de la serie, Carmen “Carmy” Berzatto, regresa a Chicago para hacerse cargo del restaurante tras el suicidio de su hermano. Carmy es un chef de alta cocina que debe aprender a adaptarse a la cultura de los sándwiches italiano beef.