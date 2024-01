“Que no sea codo”: Victoria Ruffo impone sus condiciones para trabajar con Eugenio Derbez y la tachan de “ridícula”

Desde hace mucho tiempo se ha hablado de la posibilidad de que Victoria Ruffo participe en una de las ediciones del reality show De viaje con los Derbez, junto a su ex pareja, Eugenio Derbez. Esto no sólo por el hecho de que el hijo que tuvieron juntos, José Eduardo, está en él sino porque los fans saben que la mala relación que “la reina de las telenovelas” tiene con Derbez, daría mucho contenido.

Los tres han dejado claro que hay cosas que nunca van a pasar y la convivencia es una de ellas sin embargo, la reciente participación de Victoria con su hijo en la película “El Roomie” ha vuelto a poner la conversación sobre la mesa. Fue durante un encuentro con la prensa en la alfombra roja que la actriz reveló que aceptaría aparecer en el reality show bajo tres condiciones.

Éstas son las condiciones de Victoria Ruffo para trabajar junto a Eugenio Derbez

Hace poco se estrenó la nueva temporada de De viaje con los Derbez, en la que la familia viajó a Finlandia. Debido al éxito que ésta y las temporadas anteriores han tenido, la posibilidad de una próxima aventura siempre está abierta, lo que permitiría la participación de la protagonista estrella de las telenovelas. Eso sí, bajo tres estrictas condiciones.

La primera condición que puso Victoria fue referente al pago y la segunda, que diera los créditos principales. “Pero no paga (Eugenio Derbez) es bien codo. Hay niveles, o sea mi primer crédito es mi primer crédito y que pague bien porque ya tiene con qué pagar y que no sea codo. Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, sí voy”

La tercera condición incluye a su esposo, Omar Fayad quien dijo debe de ir con ella. Esto también con el fin de aclarar que no hay una ruptura entre ambos. “Que Omar también iría, pues sí, voy en paquete con hijo, con marido, con todo”

Aunque muchos aplaudieron que no se dejara convencer tan fácil, algunos criticaron a la actriz llamándola “ridícula” y la acusaron de “querer llamar la atención”.

“Se llama De Viaje con los Derbez, no De Viaje con los Ruffo”; “Sinceramente, quien quiere ver a victoria. Solo sería por el morbo”; “Se hace mucho del rogar”; “Qué flojera esta señora”; “Ridícula, se da mucho su taco”; “Ni quien la quiera ver ahí, ridícula la señora”, se lee en redes sociales. Por supuesto, también hubo quien la defendió, aplaudiendo que “se da su lugar”.