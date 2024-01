“Puro marketing”: Karol Sevilla y Mario Bautista reaparecen derramando miel pero no les creen

Desde que se dio a conocer que Emilio Osorio estaría en una nueva relación con Leslie Gallardo, su ex, la estrella de Disney, Karol Sevilla, parece haber respondido presumiendo un aparente nuevo romance con el influencer Mario Bautista.

La ruptura del hijo de Niurka Marcos con la protagonista de ‘Soy Luna’ se vio envuelta en polémica, luego de que, en repetidas ocasiones, Sevilla negara que sostenía un romance con Emilio Osorio, pese a que el actor solía hablar de ella durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’ confundiendo al público sobre el estado de su relación.

Fue así que luego de tres años de noviazgo, la pareja dio por finalizada su relación, siendo el hijo de Juan Osorio quien salió a revelar los detalles de su ruptura, luego de enterarse lo que sucedió fuera del famoso reality al que perteneció, asegurando que ninguno de los dos ya se sentía cómodo con su romance.

Emilio Osorio y Karol Sevilla

Pero fue en noviembre del 2023, cuando Karol Sevilla, encendió las alarmas luego de que fuera captada en un romántico momento junto al famoso influencer Mario Bautista en un restaurante de Estados Unidos, tan solo unos días después de que Emilio Osorio festejara su cumpleaños junto a quien fuera su nueva novia, la integrante de Acapulco Shore, Leslie Gallardo.

Karol Sevilla y Mario Bautista reaparecen derramando miel, pero su ‘amor’ no convencen

Tras vivir un ‘romántico’ diciembre, Karol Sevilla y Mario Bautista reaparecieron en redes sociales promocionando su nuevo tema ‘Anónimo’ y aunque aparentemente la supuesta nueva pareja estaría derramando miel.

En el video se les ve actuando parte de la canción, donde el influencer le tapa los ojos y después terminan acercándose tanto que parece que van a darse un beso hasta que el clip se corta. Muchos no pudieron evitar notar el collar de Mario Bautista, quien llevaba una ‘S’.

Sin embargo, muchos continúan dudando de la veracidad de su supuesta relación comentando: “¿En serio están juntos o es puro juego y coqueteo?”, “Andan jugando con nuestros sentimientos”, “Es promo, es obvio”, “Estoy segura de que es para el video oficial, no se emocionen tanto”.

La razón por la que fans aseguran que la relación de Karol Sevilla y Mario Bautista es falsa

En diciembre, Karol Sevilla y Mario Bautista compartieron varios momentos juntos, dos de ellos en el Estadio Azteca, apoyando al Club América y disfrutando del último concierto de la gira del reencuentro de RBD, compartiendo imágenes juntos y una aparente declaración de amor que decía: “Te amo con el alma, ya quería verte”.

Sin embargo, empezó a especularse que su ‘relación’ se trataba solo de una estrategia de marketing debido a que el 15 de diciembre, estaban estrenando un tema a dueto titulado ‘Anónimo’ con la finalidad de obtener más reproducciones.

Karol Sevilla y Mario Bautista

Fue Emilio Osorio quien salió a dar su propia versión tras los señalamientos que fans le hacían a su exnovia, comentando:

“Soy alguien que siempre está pendiente de sus redes sociales, de su público, de sus fans. La realidad es que si es genuino o no, como dice la gente, es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si está con Mario Bautista ahorita, está bien, se le ve bien y yo confió en eso, si de pronto no fue o ya no estuvo, también está bien. Por eso tampoco peleé mucho, vi que se hicieron comentarios, yo sigo subiendo fotos con la persona que ahorita me trae pendej*, ojalá así sea siempre”.