Paola Suárez comparte detalles de la prueba antidoping a la que se sometió

Paola Suárez sigue lidiando con los inconvenientes por la demanda que interpuso en contra de su expareja José de Jesús, el cual fue acusado de golpearla, tras los señalamientos que surgieron por la discusión, la influencer compartió los detalles de la prueba antidoping a la que se sometió.

La youtuber ha mantenido preocupados a sus seguidores y amigos cercanos desde la tarde del pasado 10 de enero, puesto que comenzó a transmitir desde una cama de hospital, confesando que había sido goleada por Jesús ‘N’.

Posteriormente, el joven habló del tema abiertamente, asegurando que durante la discusión ambos se encontraban drogados, por lo cual, la creadora de contenido se sometió a una prueba para comprobar su versión de la historia.

Paola Suárez. Presentó su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. (Especial)

Paola Suárez se somete a prueba antidoping

En medio de una transmisión en vivo, la integrante de ‘Las Perdidas’ les confesó a sus seguidores que estaba a punto de realizarse una prueba antidoping, con el objetivo de desmentir las declaraciones de su exprometido.

“Comadres yo no me quería levantar, son las 7:15 y me voy a hacer unos análisis de antidoping aquí en la clínica”, comentó.

“Me acabo de hacer el antidoping ustedes ya saben por qué …”



todo indica que se le hizo para que vean que ciertas acusaciones son falsas. pic.twitter.com/4rOO70yFZe — La Wendy (@LaWendyGuevara) January 17, 2024

Pese a que Paola Suárez no mencionó los motivos de la prueba, sus seguidores aseguraron que era parte de la demanda en contra de su exprometido; por otro lado, la influencer evitó revelar los detalles, puesto que podría ser parte del proceso legal que inició hace unos días.

“Comadres pues ya me hice el antidoping, ya voy a mi casa con sueño, ahorita voy a llegar a tratar de dormir otro ratito, es bien temprano, me dormí tarde. Me acabo de hacer el antidoping, ustedes saben por qué, y pues ya nos tienen los resultados”, reveló.