“¡Ganamos!” Fans de ‘And Just Like That’ celebran que hayan echado a Che Díaz del programa

Si bien ‘And Just Like That’ es claro que carece de la magia y el carisma de su serie madre, ‘Sex and The City’, la culpa recae sobre todo en el odiado personaje de Che Díaz, la insoportable y horrible comediante interpretada por Sara Ramírez. Pero ahora los fans celebran ya que según el DailyMail, este fue echade del programa.

Sara Ramírez, le actore que fue despedide, insinuaba que fue por su apoyo a la causa Palestina. Un destino no muy distinto del de muchos actores en Hollywood ante el conflicto.

Pero según insiders del tabloide británico, fue porque los productores se dieron cuenta por fin de lo que los fans gritaban desde hace años: el personaje tenía una escritura terrible. Y era malo.

“Sara Ramírez fue eliminade de la serie porque su personaje era una pérdida de tiempo al aire, según fuente internas, quienes desestimaron la afirmación de le actore de que ser pro-Palestina le costó el papel”, expresaron.

Le actore de 48 años también insinuó en su cuenta de Instagram que no regresaría.

“Los directores de casting y los agentes están haciendo listas negras de actores y trabajadores que publican cualquier cosa en apoyo de los palestinos y Gaza para asegurarse de que no volverán a trabajar”, expresó.

the che diaz shade… lmao i’m dead pic.twitter.com/99gcyC3gnG — lilith 🍉 (@lilytweeters) January 17, 2024

Pero una fuente cercana al programa la contradijo y afirmó que el estaban que salían del personaje “porque ya no tenía valor y era molesto”.

“Sara no fue despedide porque apoya a Palestina y el alto el fuego (...) la despidieron porque el Che ya no aportaba nada al programa.Después de que el Che se separó de Miranda, el personaje ya no tenía ningún valor y los fans lo encontraron molesto. La historia de une comediante en apuros era una pérdida de tiempo y Sara lo sabía”, le explicaron en exclusiva al medio de comunicación británico.

“Sara necesita aceptar que esto no es Anatomía de Grey y que su personaje no era una parte fundamental de la historia”.

Si bien Cynthia Nixon, Miranda en la serie, también apoya a Palestina, no pueden hacerle nada, ya que es personaje central en el programa.

Por qué odiaban a Che Díaz de ‘And Just Like That’

Fuera de que no era una buena persona, el programa le trató como un estereotipo e incluso así lo mostró, de manera abierta, en su piloto.

En la segunda temporada, su personaje es rechazado por une personaje no binarie que afirma que es más bien una caricatura y un “chiste de boomers” sobre su representación.

#AJLT

Wake up babe, Che Diaz got cut from And Just Like That pic.twitter.com/3diaXX3UNT — FitnessByBravo (@TotalMaxFitness) January 18, 2024

Por otro lado, muchos sentían que era eso: un cliché corporativo, como lo hacen tantas compañías con las series, para incluir a fuerzas. No en el sentido que lo hace Pose, donde los personajes tienen matices.

Che era como ‘Poochie’, el perrito “cool” y “moderno” que pusieron alguna vez Tommy y Daly en Los SImpsons para hacer parecer inclusiva y moderna a la serie, criticó el escritor de televisión español Juan Sanguino en la primera temporada de la serie.

Esto y que no tuviera nada más que ofrecer que su identidad sexual, sumado a un terrible trato hacia Miranda, hacían que el personaje fuese detestado.

Y pues según el DailyMail, ya se han cumplido los deseos de los fans.