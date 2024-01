“¿Biby eres tú? Hija de Biby Gaytán se disfraza como su mamá y logra lucir idéntica

Biby Gaitán es una de las actrices y cantantes más queridas en México y Latinoamérica. Está casada desde hace 29 años con el actor Eduardo Capetillo con quien procreó 5 hijos, Eduardo Jr. Ana Paula, Alejandra y los gemelos, Manuel y Daniel.

De todos los hijos de la pareja, la más parecida a Biby es Alejandra Capetillo y lo demostró al subir un video donde se maquilló igual que su madre.

¿Se parece o no?

En el video, Ale muestra una foto de su mamá a los 20 años y decidió recrear ese looks con maquillaje y peinado. La también hija de Eduardo Capetillo se puso manos a la obra y al ritmo de ‘Mucha mujer para ti’, uno de los éxitos musicales más grandes de Biby Gaytán, se transformó en su famosa y talentosa madre.

La joven estuvo acompañada en parte del video por su novio, Nader Shoueiry. Se maquilló al mejor estilo de los 90 y hasta se puso una trenza postiza para lograr mayor parecido con su progenitora.

¿El resultado? Sorprendió a propios y extraños y mucho más a su madre, quien le escribió que le había hecho retroceder 30 años en el tiempo recordando ese icónico momento en su vida.

“Mi vidaaaaaaaaa hermosaaaaaaaa!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Me hiciste retroceder 30 años en el tiempo!!! Hasta yo me sorprendí del parecidoooooo, solo que tú para mí eres PER FEEEC TAAAAAA!!! NADIE COMO TÚ!! No hay un solo día que no piense en tí!!!”, escribió su madre orgullosa.

Los seguidores de la joven en Instagram se desbordaron en comentarios halagadores para ella y Biby Gaytán.

“No puedes negar la cruz de tu parroquia, eres igualita a tu mami”, “Chicaaa eres la copia fiel de tu madre crecí viendo a Biby y recuerdo esa trenza icónica”, “Chicaaa eres su mismo retrato y la verdad que privilegiada parecerte a Biby Gaytán. Yo me quería parecer a ella”, son algunos de los comentarios que recibió Ale Capetillo.