¿America Ferrera hizo un ‘desplante’ a Salma Hayek en su discurso? Acusan a la actriz de faltarle al respeto

America Ferrera fue honrada con el prestigioso premio #SeeHer en los Critics Choice Awards 2024, lo que la llevó a pronunciar un poderoso e inspirador discurso sobre la importancia y el impacto de la representación.

“Muchas gracias a la Critics Choice Association. En verdad, sus voces moldean la forma en que la gente piensa y valora las historias que contamos. Les agradezco profundamente este reconocimiento y este honor. Recibir el premio SeeHer por mis contribuciones a representaciones más auténticas de mujeres y niñas, ¿podría ser más significativo para mí? Porque crecí como una niña hondureña americana de primera generación enamorada de la televisión, el cine y el teatro, que quería desesperadamente ser parte de un legado narrativo en el que no podía verme reflejada”, señaló.

Y continuó: “Por supuesto, podía sentirme en personajes fuertes y complejos, pero estos personajes rara vez, o nunca, se parecían a mí. Anhelaba ver a personas como yo en la pantalla como seres humanos completos. Cuando comencé a trabajar hace más de 20 años, parecía imposible que alguien pudiera hacer carrera interpretando personajes latinos en todas sus dimensiones”.

La actriz agaradeció que escritores, productores, directores y ejecutivos han apostado cada vez más por reescribir historias obsoletas, desafiando prejuicios “profundamente arraigados”, poniendo mujeres más atrevidas y feroces en pantalla.

America aprovechó para mencionar a varias figuras femeninas que han representado a la comunidad latina en la industria como Ariana Greenblatt, Jenna Ortega y Selena Gomez sin embargo, si bien fue aplaudida, en redes sociales indignó a internautas por “dejar fuera” a figuras “verdaderamente latinas”.

Salma Hayek La actriz ha sido una de las mujeres latinas más poderosas de la industria (Instagram)

“La amiga de América Ferrera, Alexis Bledel tiene padre Argentino y madre Mexicana, creció hablando español y me está diciendo que hace 20 años que no veía representación? Y Salma Hayek, Sofía Vergara? Actualmente tenés a Anya Taylor Joy, Camila Morrone, Ana de Armas y MUCHAS más”; “Que hermosísimo discurso dio America Ferrera. pero no mencionpo a Salma Hayek, quien fue productora de la serie que protagonizó, Uggly Betty”; “No escuché el nombre de Salma Hayek en la lista de America Ferrera...¿dice que apenas empezaron a verse latinas en la industria? Se le olvidó quien produjo Uggly Betty??”, expresaron internautas en redes sociales.

Si bien la intención de America Ferrera no ha sido desestimar a ninguna latina sino mencionar a aquellas jóvenes que hoy están dando sus primeros pasos de forma significativa, el mundo no debe olvidar que mucho se debe a las puertas que abrieron figuras como Salma Hayek.

Es innegable que ella es una de las mujeres más cotizadas de Hollywood y es que ha roto todos los estereotipos de latina en la industria del cine con su talento, carisma y carácter fuerte. Su trabajo como actriz y productora la ha llevado a obtener jugosas ganancias pero también ha tenido ingresos de los negocios que maneja, con lo que se ha convertido en una de las mujeres más poderosas del espectáculo. Y es que también está muy preparada al hablar español, francés, árabe e inglés.