Quién es Mariela Sánchez, la guapa argentina con la que Cristian Castro se dejó ver feliz

El cantante Cristian Castro calló todos los rumores sobre su vida amorosa. Este domingo 14 de enero sorprendió a sus fanáticas al publicar fotos de la mujer de su vida. Se mostraron felices y, por supuesto que los mensajes de aceptación le llovieron a la pareja.

No se trata de la mujer con quien lo vieron a inicios de año en Uruguay, ni tampoco la modelo argentina Maite Barra, con quien se le vinculó desde el 2021 y que todo apunta a que esa quedó en el pasado. La nueva dueña del corazón del intérprete de “Azul” se llama Mariela Sánchez, también argentina que le brinda la seguridad suficiente para presumirla en sus redes sociales.

Este fin de semana, Cristian y Mariela asistieron a la obra de teatro “Los mosqueteros del rey”, que se presentó en el Teatro Candilejas de Carlos Paz, en Córdoba, en Argentina. Agarrados de la mano como dos enamorados y demostrándose con tiernos besos cuánto se quieren los dos compartieron con algunos fanáticos.

Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez es la nueva pareja del cantante mexicano Cristian Castro.

“¡Wakeboard romance!”, escribió el artista mexicano junto a una imagen en la que ella lo abraza mientras están un bote. Además de esto, los dos compartieron historias en sus Instagram, en donde ellos están saliendo tomados de la mano de la función teatral, y también posando con un delantal de cocina.

Ella nació en Córdoba, Argentina hace 42 años. No es modelo, pero sí dedica parte de su tiempo a trabajar su cuerpo, por lo que luce estupenda. Tiene un hijo de 20 años con su expareja, Pablo Cuba, exjugador del equipo de futbol, Talleres de Córdoba.

Mariela es agente inmobiliario, oficio que la llevó a conocer al cantante, pues fue ella quien le alquiló la vivienda para que él pasara la temporada de verano. Sánchez se ha dado a conocer en el mundo artístico por facilitarles los hospedajes a varias celebridades argentinas y de otras latitudes que visita esa ciudad al centro del país sureño.

Cristian afirmó que Mariela “es una chica muy linda que me alquiló la casa, entonces yo dije: ‘¿Con la casa vendrá la chica?’. La verdad es una mujer muy trabajadora y me da mucho gusto conocerla. Estoy Estoy contentísimo de poder unirme con ella y tratar de hacer un noviazgo feliz. (...) Ahora sí, ya, les prometo que con ella sí me voy a quedar”.

Sobe la chica con la que lo vieron en Uruguay, él mismo le dijo al reportero de América Tv que le consultó sobre esto: “Se dicen muchas cosas de mí. La verdad que no, ahora tratando en serio, ya tenemos que formalizar, tenemos que sentar cabeza, me regañó la madre, me puso como campeona: ‘¿cómo que una amiga?”.

En la primera semana de enero a Cristian se le vinculó con una modelo uruguaya, a quien despidió con un beso en el aeropuerto de Montevideo. Lo que despertó la curiosidad de los fans fue que él, al parecer, hizo el ademán de besarla en la boca, pero ella lo esquivó. Anterior a esto, el año pasado se rumoró que sería padre por cuarta vez.

La presunta madre sería Maite Barra, pero ni él ni ella nunca salieron a desmentir o a confirmar hasta ahora el bulo. Pero lo cierto es que ahora él está enfocado es en Mariela, aunque para muchos se trata solo de un show.